男子帶妻小花蓮出發機車環島颱風天與家人失聯 台南警尋獲

玉井警方尋獲從花蓮騎機車要環島的1家3口，一切平安。（民眾提供）

2025/08/13 16:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕30歲張姓男子帶著妻小共乘1部機車從花蓮出發環島，本月11日啟程，家人昨晚聯絡不到他們，相當著急，尤其「楊柳」來襲，颱風天在外，更是憂心，警方研判可能已經騎到台南，玉井分局調閱沿途影像，今早在台南尋獲，一切平安。

據了解，張男向警方指稱因為手機沒電，才會與家人失聯，騎著普通重機車的他，本週一載妻子、小孩從花蓮出發，想要來趟環島之旅。

張男載著妻小由南迴公路從東部到台南，家人聯繫不上而向花蓮縣警察局吉安分局豐田派出所報案，經高雄旗山分局車辨最後位置，昨晚約8點半在內門區182線上，有可能往台南玉井分局或歸仁分局的轄區行走。

玉井分局勤務指揮中心持續調閱最後經過影像，今天早上8點許發現該機車位置在台3線北向竹圍里跑段，立即指揮調度轄區玉井所、楠西所巡邏警力前往攔查。8點21分在台3線楠西段福來餐廳前尋獲張男與妻子、小孩等3人，先帶回了解情況。

當時1家3口還未吃早餐，員警購買了麵包、飲料等供他們食用，並與報案者取得聯繫，順利達成尋人任務。

