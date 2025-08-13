為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北檢事務分配出爐 主任檢察官郭進昌接「天下第一組」

    主任檢察官郭進昌。（記者王定傳翻攝）

    2025/08/13 16:50

    〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署今天上午召開檢察官會議，討論事務分配事宜，由於北檢三大檢肅黑金專組「忠、愛、吉」組主任檢察官江貞諭、謝雨青及鄧巧羚分別調升高檢署、花蓮高分檢、台中高分檢；北檢天下第一組「忠組」確定由主任檢察官郭進昌接任，愛組則由主任檢察官黃育仁帶領，吉組由主任檢察官曾揚嶺負責。

    郭進昌是台灣大學政治系畢業、清華大學科技法律研究所碩士，司訓所45期結業，曾任新竹地檢署檢察官、北檢檢察官，在北檢時曾偵辦轟動各界的雨衣大盜案，逮獲嫌犯王淵，獲法務部頒發法眼明察獎，後調升桃檢主任檢察官，再調法務部檢察司辦事，協助法務部推動人事改革；郭進昌回到北檢後也展現領導統御能力，帶領「御組」檢察官偵破多起共碟案，如今接掌「忠組」符合各界期待，將持續帶領忠組掃蕩黑金貪瀆不法案。

    帶領「愛組」的黃育仁是司訓所44期結業，擔任檢察官時曾辦過三中案、味全混油案，曾獲選行政院模範公務人員，後調升宜蘭地檢署主任檢察官、新北地檢署主任檢察官，回到北檢後調法務部辦事，負責國民法官與營業秘密等事務。

    接任「吉組」的曾揚嶺，是司訓所47期結業，在檢察官時期，偵辦許多矚目案件，包括曾協力偵辦三中案、大巨蛋案、承辦婦聯會資料銷毀案、富邦併北富銀案等案，調升主任檢察官後又偵破「台版柬埔寨詐騙案」，和團隊冒著風險成功營救出58名被害人，並帶領檢察官偵破ACE王牌交易所銷售垃圾幣詐騙等案，獲得2024年考試院公務人員傑出貢獻獎肯定。

