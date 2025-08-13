為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    被控找網軍抹黑吳秉叡 蔣欣璋判無罪 北檢：研議是否上訴

    新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋前年競選立委期間，被控聘請網軍抹黑民進黨立委吳秉叡，台北地院今宣判「網軍頭」蕭智鈞判處6月有期徒刑，蔣欣璋等人則無罪。北檢指待收到判決書後，將研議是否上訴。（記者吳昇儒攝）

    2025/08/13 16:15

    〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋前年競選立委期間，被控花250萬聘請網軍，影射民進黨立委吳秉叡性侵女助理，企圖影響選情，台北地檢署調查後依公職人員選罷法散布不實、加重誹謗等罪予以起訴。台北地院今宣判，「網軍頭」蕭智鈞判處6月有期徒刑，蔣欣璋等人則無罪。台北地檢署指出，待收到判決書後，將研議是否上訴。

    2023年立委選戰期間，社群平台Dcard上出現一篇標題為「立委老闆，是時候面對我了吧？」文章，發文者控訴自己遭到老闆性侵，還留下「新北某地稱王立委」、「當過律師」等關鍵字，立委吳秉叡認為遭人惡意抹黑，委由律師提告。

    檢方追查後認為，蔣根煌之子蔣欣璋涉嫌透過友人結識蕭、洪後，雙方約定報酬250萬元請2人在網路帶風向、散播不實言論攻擊吳秉叡，依法將他與蕭男等人起訴。

    法院審理時，蔣欣璋稱自己是透過朋友介紹認識蕭男等人，主要目標是增加年輕族群粉絲量做網路正面行銷，並沒有違反選罷法及加重誹謗罪的犯意。此外，得知林姓金主支付180萬元時，是在選舉過後，那時政治獻金專戶已經關閉，不知蕭男等人用該方式攻擊對手。

    蕭男坦承全部犯行，而蔣欣璋等人均未認罪，法官認為蔣男等人罪證不足，判無罪；而蕭男則判有期徒刑6月、褫奪公權1年，不法所得沒入。

    台北地檢署則表示，待收到蔣欣璋的判決書之後，將會研議是否提起上訴。

    熱門推播