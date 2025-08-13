為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    開車上北宜墜谷80米！賓士「自動報警」 女駕駛脫困癱軟緊擁丈夫

    王女約下午2點半成功獲救，僅些許擦傷，劫後餘生的她，見丈夫趕抵，瞬間癱軟在懷裡，緊擁丈夫不放。（民眾提供）

    王女約下午2點半成功獲救，僅些許擦傷，劫後餘生的她，見丈夫趕抵，瞬間癱軟在懷裡，緊擁丈夫不放。（民眾提供）

    2025/08/13 15:45

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭三星63歲王姓女子，今天中午11點55分獨自駕駛黑色賓士E300，前往北宜公路1家景觀餐廳，發現未營業後回轉下山，卻不慎連人帶車墜落一旁80米深谷，所幸賓士車內建緊急求助系統自動啟動，成功通報宜蘭警方，轉由縣消防局救援，王女約下午2點半成功獲救，僅些許擦傷，劫後餘生的她，見丈夫趕抵，瞬間癱軟在懷裡，緊擁丈夫不放。

    宜蘭礁溪分局近中午接獲賓士客服報案，指王女駕駛賓士車墜谷，車輛自動啟動求助系統後通報，並成功透過轉接由警方和王女通話，確認受困地點位於台9線北宜公路64公里處深谷，消防獲報上山馳援，立即架設機具垂降展開救援。

    由於墜落位置深達80米，王女聽見警消呼救，立刻先按喇叭回應，救難人員隨繩索帶著破壞器材垂降找到王女，破窗救人後展開吊掛，從報案至獲救不到2個半小時，王女平安回到路面，頻頻向救難人員道謝。

    王女丈夫獲報也趕抵現場，在邊坡心急如焚等候妻子，王女獲救時全身沾染塵土，脖子還疑似被安全帶勒到發紅，鞋子也掉了一只，白色襪底均是泥土，見丈夫到來瞬間癱軟倒在懷裡，2人緊緊相擁。

    所幸王女僅受輕傷並無大礙，原本堅持不送醫，在眾人苦勸下坐上救護車前往醫院檢查。警方也將釐清墜谷原因，後續車輛拖吊，將由王女委託拖吊公司處理。

    宜蘭警消前往救援駕車墜谷的王姓女駕駛。（民眾提供）

    宜蘭警消前往救援駕車墜谷的王姓女駕駛。（民眾提供）

    王女丈夫獲報也趕抵現場，在邊坡心急如焚等候妻子，王女獲救時全身沾染塵土，脖子還疑似被安全帶勒到發紅，鞋子也掉了一只，白色襪底均是泥土，見丈夫到來瞬間癱軟倒在懷裡，2人緊緊相擁。（民眾提供）

    王女丈夫獲報也趕抵現場，在邊坡心急如焚等候妻子，王女獲救時全身沾染塵土，脖子還疑似被安全帶勒到發紅，鞋子也掉了一只，白色襪底均是泥土，見丈夫到來瞬間癱軟倒在懷裡，2人緊緊相擁。（民眾提供）

