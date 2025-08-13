別上當！偽造「香港安盛」官網釣魚 女險丟1500萬血汗錢

銀行行員與警方聯手攔阻，徐女才打消匯款念頭。（警方提供）

2025/08/13 14:35

〔記者許國楨／台中報導〕有詐團冒用國際知名保險公司「香港安盛」的名義，精心打造仿冒官網，並以高額利息與分紅為誘餌，引誘民眾投資，台中市一名熟女就差點落入此跨國詐騙陷阱，將1500萬元血汗錢匯往境外，所幸銀行行員與警方聯手攔阻，及時保住積蓄。

本月11日中午，44歲徐姓女子到中市北區某銀行，準備匯款50萬美元（約新台幣1500萬元）到境外帳戶，聲稱要投資透過朋友介紹的「香港安盛」儲蓄型保單，而該商品號稱穩定高收益、低風險，還能享分紅，對方更提供「官方網站」與契約文件，看似專業合法。

請繼續往下閱讀...

然而，徐女神情緊張，對投資細節含糊其辭，且無法提供公司合法營業證明或相關文件，行員懷疑她遇詐立即通報第二分局協助，員警侯瑞峰、胡文溱趕到後，向徐女說明近期多起類似詐騙案例，當場查核該境外帳戶，發現金流異常。

經進一步比對徐女提供的「香港安盛公司」官網，該網站竟是仿冒的釣魚網站，內容雖幾可亂真，卻是假冒頁面，專門用來騙取被害人信任與匯款，經確定為詐騙網站，徐女這才驚覺受騙，當場放棄匯款，守住1500萬元積蓄。

警方指出，詐團常以「境外保險投資」為包裝，聲稱免稅、穩賺不賠，並冒用知名公司名稱與Logo，甚至偽造證書、契約，安排所謂「專員」一對一教學匯款，營造合法、專業的假象，一旦資金匯至境外，追討幾乎不可能，且因跨國法域差異，查緝難度極高，民眾如有疑慮應立即撥打165反詐騙專線或向警方諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法