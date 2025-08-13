余姓街友再度咆哮滋事 基隆車站鐵警壓制上銬管束

余姓街友今天上午又在台鐵基隆火車站南站朝運動市民潑灑稀飯，鐵警將他壓制在地上銬帶回管束。（記者林嘉東翻攝）

2025/08/13 14:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕鐵路警察局台北分局七堵派出所為防範街友在基隆車站騷擾站務員，甚至攻擊乘客；未料，曾攻擊乘客的余姓街友今（13）天上午又在車站咆哮，甚至拿啤酒與稀飯潑灑運動市民，所幸遭鐵警及時壓制；過程中，余遭鐵警壓制時，竟嗆：「我是神經病」、「滅你全家」等恐嚇言語，遭鐵警將他帶回派出所保護管束。

台鐵基隆車站南站近來頻傳街友騷擾、毆打、言語攻擊台鐵基隆站務員與乘客，鐵路警察局台北分局自本月8日起在基隆車站設置機動派出所，結合線上警力加強巡邏，提高見警率，確保民眾安全；鐵警不僅在基隆車站南站大廳站崗，加強車站周邊巡邏，對於駐足、盤踞在車站外的街友也實施勸離作為，維護乘客進出安全與秩序。

請繼續往下閱讀...

曾在火車站咆哮、騎單車撞人的余姓街友，今天上午10時許，又在基隆車站南站咆哮，經警方制止，余竟拿啤酒、稀飯潑灑運動的市民，遭警方壓制，隨後基隆車站站長出面制止余，余竟嗆：「我是神經病」、「滅你全家」等恐嚇言語，鐵警立即將余男帶回派出所保護管束。

鐵警指出，余男7月31日、8月1日分別在基隆車站南站大廳向街友咆哮滋事與騎單車撞到人，由於被撞者未受傷提告；事後，警方均依規定將余男依法裁罰與送辦。

余姓街友今天上午又在台鐵基隆火車站南站朝運動市民潑灑稀飯後，躲進男廁，鐵警將他上銬帶回管束。（記者林嘉東翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法