撿漂流木？屏東今年首起不顧颱風禁令闖沙灘被逮 可罰25萬

海巡人員對鍾姓男子進行舉發。（海巡署南部分署提供）

2025/08/13 14:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中央氣象署已發布中颱「楊柳」的海上陸上颱風警報，今天中午已在台東登陸，持續往西北移動，將為高屏帶來強大雨量，目前已在不斷的在屏東降雨，不過，風雨強盛已發布禁（限）制令卻仍有人硬要走進沙灘，被巡邏海巡人員逮個正著，舉發函送縣政府，最高可開罰25萬元。

海巡署南部分署第五岸巡隊東港安檢所人員今天上午8時10分依屏東縣災害應變中心發布禁（限）制令公告執行岸際勸離作業，巡查至東港地區南平里海堤的將軍廟一帶，發現1名鍾姓民眾無視「公告劃定本縣海域、港口、海岸、登山步道及各溪流區域範圍為颱風期間警戒區，非持有通行證件，不得進入」的禁（限）制令進入海岸警戒區域。

海巡人員隨即前往攔查，並向鍾姓男子告知此行為已違反災害防救法所列規範，向鍾姓民眾逕行開立舉發單，後續將函送屏東縣政府裁處。海巡人員透露，該名男子並非到場觀浪，疑似在撿拾物品，但風強雨驟下是險象環生，帶返岸上後進行舉發，由於今年颱風季高雄海岸已開罰至少2例，而本件則是屏東海岸今年的首例。

南部分署第五岸巡隊呼籲，颱風期間各縣市政府發布禁（限）制令，未經許可進入警戒區域，海巡署將依法開立舉發單函送縣（市）政府裁處，依災害防救法可裁罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰，為確保民眾自身安全，切勿前往海邊、岸際觀浪及遊憩，如發生緊急危難事故，請撥打海巡署「118」報案專線應處。

