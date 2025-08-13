為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    北市萬華警「淨城掃黃」破2私娼寮 逮18名泰國賣春女

    警方押解泰國賣春女郎。（記者劉慶侯翻攝）

    警方押解泰國賣春女郎。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/08/13 13:50

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警萬華分局執行「淨城掃黃」，在西昌街連破2處經營外籍賣春女的私娼寮，逮獲18名以觀光簽證來台、逾期停留，或以逃逸女移工為主的泰國女子，及賴姓負責人和2名男客，訊後均依法移送，泰國女子則交由移民署安置待遣返。

    據了解，萬華區的地下色情行業如流鶯、私娼、一樓一鳳等等，在警方多次掃蕩下，慢慢轉移至西昌街夜市周邊活動。尤其許多外籍女子都藏身其間，因價格低廉，吸引不少「老司機們」前往消費，也造成近居民苦不堪言，嚴重影響社會治安。

    8月1日剛上任的分局長陳勇華，由於曾擔任過萬華分局督察組長，深知轄內治安狀況，於是責令分局偵查隊、派出所針對西昌街2處相近的私娼寮進行蒐證，同時協請移民署北區事務大隊北市專勤隊共同組成專案勤務，伺機進行掃蕩。

    警方昨日晚間以警車鳴笛大動作突襲方式進入鎖定位置，員警下車快速切入現場，當時立即引起夜市人潮和攤販圍觀，警方則逐一針對各處所執行搜索和逮捕。

    警方自昨日晚間至今日凌晨的掃蕩行動，當場查獲負責人賴姓男子、2名男客、18名性工作者，共計21人；另查扣3台監視器螢幕、9台鏡頭、2台筆電、1台主機、1支手機、一批保險套、一批潤滑液。

    警方調查，被逮捕的賣淫女郎全數都來自泰國，有的是持觀光簽證入台，有些則是已逾期、部分則是逃逸移工身份。警方訊後，18名泰籍女子送交移民署暫時暫時安置留置，以待遣返。男客2人依社會秩序維護法裁處。負責人賴姓男子訊後依妨害風化罪移送北地檢署偵辦。

