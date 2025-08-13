柯文哲暴走恐涉侮辱公務員罪！北檢聲請調影像 法官評議是否准允

台北地檢署批評，柯以非理性言行攻擊檢方，行為涉犯侮辱公務員罪，已聲請調閱休庭時的法庭錄影畫面，合議庭今已收到函件，將評議是否准允。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長、民眾黨前主席柯文哲日前出庭時，突於休庭期間情緒失控，朝檢察官連嗆聲、爆粗口，並怒摔卷證及水瓶，引發騷動。台北地檢署批評，柯以非理性言行攻擊檢方，已聲請調閱休庭時的法庭錄影畫面，合議庭今（13）日已收到函件，將評議是否准允。

北院本月7日續審京華城容積率弊案，並提訊柯文哲出庭。待審判長宣布休庭10分鐘，柯卻在法官退庭5分鐘後突然站起身，衝著對面僅隔10公尺的3名檢察官怒吼：「幹，你是不是（檢察官）林俊言的小弟？林俊言現在就是靠辦我升官！」、「去跟賴清德講，我絕對不會投降、不會屈服！」等語。

期間，柯文哲一氣之下怒摔桌上卷證資料、水瓶，濺灑出來的水花險讓律師桌上放置的筆電遭殃，該名律師見狀，連忙端起筆電擦拭水珠。旁聽席上的柯妻陳佩琪放聲痛哭，小草又哭又笑，辯護律師忙著撿拾資料，場面混亂。

法官返庭後，法警簡要報告休庭時狀況，審判長當庭表示，將調閱法庭錄影畫面，若柯確有對公務員執行職務時的不當言行，請檢察官依規處理。北檢隨後嚴正譴責，指柯恣意以非理性言行攻擊執行公訴的檢察官。

根據刑法第140條「公務員依法執行職務時，當場侮辱或對其職務公然侮辱罪」，柯文哲恐涉犯相關罪嫌。

檢方後續已向合議庭函調休庭錄影畫面蒐證；合議庭今收到函件，正評議是否准允。

