代書兼簽證人有漏洞！ 民眾購地淪人頭地主還抵押借貸500萬元

東勢地政事務所主動關心地主抵押借貸，成功阻詐。（民眾提供）

2025/08/13 13:49

〔記者歐素美／台中報導〕家住桃園的黃姓男原住民，委託代書友人購買土地要種植茶葉，不料，名下竟莫明其妙擁有台中市和平區與宜蘭交界的3筆原住民保留地，且代書還到東勢地政事務所設定抵押500萬元，因屬持分土地，且向私人借貸， 十分可疑，東勢地政所人員連繫黃男，才發現這起疑似詐騙案件，黃男表示將提告代書；地政所則提醒民眾透過網路到地政司或到地政所辦理電話設定，只要不動產有異動，地政所即會主動通知，避免被當成人頭地主或遭詐騙。

東勢地政事務所日前接獲代書辦理借貸抵押登記500萬元，共1甲6分的原保地，三筆都是25分之24持分，非完全持分，而且土地位於台中宜蘭交界的荒涼山谷，十分偏僻，周邊更無出入道路通行，這種出入困難也無法耕作的深山「狗屎地」，竟可以簽證方式向私人借到數百萬，直覺不尋常，因此主動去電連絡地主黃男。

黃男接到地政所電話，一度以為是詐騙，還2次拒接，幸東勢地政所人員不放棄，他接獲電話才趕緊南下東勢地所說明。黃男表示，他想從農在桃園一帶買地種茶葉，因此將身分資料交給有簽證資格的代書友人處理，結果在未被告知的情況下，名下突然有3筆遠在台中的1甲6分共有的原保地，據東勢所資料顯示，6月中代書在東勢所完成過戶登記後，7月中立即申請抵押設定向私人借貸500萬元，幸虧東勢地所承辦細心察覺有異，主動打電話給他查證，否則他就被冒名借貸，淪為詐騙受害人。

東勢地政事所表示，該名代書因兼具簽證人身份，所以勿需黃男的印鑑證明，即可辦理土地買賣及抵押借貸，淪為漏洞，有待相關機構設法防堵改善，但民眾為了自保，可上網到地政司或親到地政所辦理電話設定，一次可設定2組電話號碼，只要不動產出現異動或抵押借貸，地政所即會發簡訊告知，以防萬一。

