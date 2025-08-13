為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    竹市南大路養生館豔名遠播 警搜索帶回10名越南妹

    警方從養生館帶回10名越南妹。（警方提供）

    警方從養生館帶回10名越南妹。（警方提供）

    2025/08/13 13:38

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市南大路一家打著越南店旗號的養生館，涉嫌媒介性交易，因豔名遠播，旗下越南妹眾多，尋芳客絡繹不絕，新竹市警局第二分局接獲檢舉後積極蒐證，向新竹地方法院聲請搜索票獲准，9日下午前往查緝，當場查獲性交易行為人2名，並帶回10名越南籍女子返所調查，查扣帳冊、監視器主機、相關交易用品及電腦電磁紀錄等證物。

    東門派出所所長王新弘表示，日前接獲相關情資顯示，南大路一處養身館暗藏春色、豔名遠播，經會同分局第一組深入追查蒐證後，向新竹地方法院聲請搜索票獲准，於執行搜索當日當場查獲業者、男客及美容師等共5人，均坦承從事色情性交易，另查獲逃逸移工2名。全案依妨害風化罪函送地檢署偵辦，男客及美容師等依妨害風俗裁處罰鍰，逃逸外勞則移請移民署專勤隊依法遣返。

    警方調查發現，該店以養生館為名，實際提供性交易服務，並安排越南籍女子與客人交易。現場查獲涉嫌妨害風化案店員2名，詢問後移送新竹地方檢察署偵辦；逾期居留越南籍女子，則交由移民署新竹專勤隊收容辦理遣返。

    警方發現包廂內暗藏春色。（警方提供）

    警方發現包廂內暗藏春色。（警方提供）

