朱學恆2度強吻鍾沛君只願賠10萬 民事判賠35萬元確定

朱學恒2度強吻國民黨台北市議員鍾沛君，高等法院今判決朱應賠償35萬元確定。（資料照）

2025/08/13 13:34

〔記者楊國文／台北報導〕名嘴朱學恒被控在餐廳包廂內涉嫌2度「壁咚」強吻摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，台北地院依強制猥褻罪判刑1年2月，上訴後，高等法院審理時朱改口認罪，並上網張貼公開道歉文，獲改判11月徒刑定讞，已入獄；民事部份，鍾沛君另提民事訴訟，求償500萬元，北院判決朱應賠償35萬元，全案上訴，朱抗辯稱應僅賠償鍾沛君10萬元，高等法院今仍判決朱應賠償35萬元確定。

檢方起訴指控，2022年8月6日晚上，朱學恒邀鍾沛君到台北市大安區某餐廳餐敘，趁同包廂友人先離開，只剩2人獨處，朱學恒起身坐到鍾沛君隔壁，以雙手壓住她的肩膀靠著牆壁，再強吻嘴唇數秒。

請繼續往下閱讀...

鍾沛君被嚇到愣住，回神後立即轉頭及挪開嘴唇，朱學恒一度回座，但見她呆坐著，竟又起身，一手壓住她肩膀、一手拉住她手臂，不顧她掙扎，2度強吻得逞，鍾沛君憤而於臉書揭發此事並提告，北檢依強制猥褻罪起訴朱。

北院審理時，朱學恒否認猥褻鍾沛君，被重判1年2月徒刑，朱上訴改口認罪，審理尾聲並自行上網張貼道歉文，高等法院認為，朱因自身慾望，2度強制猥褻鍾，侵害其性自主權，考量朱的犯後態度已有改變，改判11月徒刑。朱因未上訴，全案定讞，已入獄。

鍾沛君另提起民事訴訟，主張朱學恒侵害她的貞操及性自主決定權，情節重大，且涉犯刑法強制猥褻罪嫌，請求賠償新台幣500萬元。

北院審理時，朱學恒請求法官審酌他是酒後自制能力欠佳才觸法，且犯行僅有數秒，對鍾沛君造成的精神痛苦應非鉅大，還打出溫情牌稱，此事件爆發後，他並無任何通告及節目主持，收入大幅減少，尚須扶養子女，鍾方求償金額過高，他無力負擔。

北院審理認定，朱學恒猥褻鍾沛君造成其精神痛若，情節重大，考量鍾擔任市議員，朱學恒為YouTube頻道直播主，均屬高社經地位、社會影響力，參酌雙方財務狀況，判朱應賠償精神慰撫金35萬元。全案上訴高等法院。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法