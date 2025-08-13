健身傳奇「魔王」許家豪形象崩壞？遭前合作夥伴指稱「巨嬰」提告偽造文書

大軍在合作之初本來期待滿滿。（記者徐聖倫翻攝）

2025/08/13 13:37

〔記者徐聖倫／新北報導〕健身達人「魔王」許家豪挨告！許家豪的「300壯士」健身房去年加入「打鐵健身」品牌旗下，今年3月份他拍影片指控打鐵擅自終止合約，指控對方揚言「要弄死你」，他認為身心俱疲；前天「打鐵」負責人大軍不忍了，反擊許家豪隱瞞龐大債務，誘騙合作後就撒手不理，還拍片將其妖魔化，直指許家豪是「巨嬰」，隱忍5個月後他決定提告許家豪「偽造文書」，雙方將對簿公堂。

許家豪在健身界人稱「豪哥」，大軍向記者表示，他也是豪哥的粉絲，認為台灣健身傳奇找他合作他非常開心，也樂意協助將300壯士品牌延續，於是投資新北市板橋店、北市西門店，並與豪哥維持合作關係。但去年陸續有「隱藏股東」冒出，大軍表示各式契約裡都沒提過，別人找上門他才知道竟然還有這麼多股東。

另外，豪哥有不少私人債務，大軍也表示很多錢他都代墊，砸下1000萬元除了進行兩家300壯士店面修整、裝潢，也包含豪哥的個人債務。他為了延續品牌，讓自己身心俱疲，甚至資金斷鏈，沒想到豪哥還要發影片攻擊，將打鐵健身妖魔化，還斷章取義說自己要弄死他，他這才決定「不忍了」。

本月，大軍正式至警局對豪哥提出「偽造文書」告訴，針對豪哥拍影片醜化，他也將提告「妨害名譽」。大軍說，他希望一代傳奇能夠正視問題，不要像個「巨嬰」雙手一攤，然後打烏賊戰傷害健身產業。

大軍表示有太多錢坑是各式契約中都沒提到，讓他怒告許家豪偽造文書，近期也將再次提告妨害名譽。（記者徐聖倫翻攝）

