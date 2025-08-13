瘋傳街頭活春宮懷舊片！放浪「老漢推車」激戰 網：勾起轟動全台記憶

圖中男女當街上演活春宮。（資料照）

2025/08/13 13:29

〔記者許國楨／台中報導〕2020年1月17日凌晨，台中北屯區東山路與環中東路口上演一場「真人實境秀」，內容尺度堪稱限制級，路人不僅目睹全程，還拍下影片上傳網路，讓全台網友看傻眼，多年後，這段「街頭活春宮」影片再度瘋傳，雖被誤傳為近期事件，但依舊勾起當時社會一片譁然的記憶。

回顧這起事件，當天凌晨3點多馬路上人車稀少，一對年輕男女疑情慾難耐，竟在路口紅綠燈下方的轉角直接上演「後背式」活春宮，女方一開始還披著大衣，但很快索性全裸上陣，男方則全程穿著衣褲，兩人毫不顧忌旁人目光。

對街民眾看到後當場傻住，手機立刻變身「紀錄片攝影機」，邊拍邊驚呼：「太誇張了，直接就在路上打炮！」、「當眾做愛也太猛了吧！」而這段長近5分鐘影片中，這對情侶火力全開，不僅原地激戰，宛如將馬路變成私人情趣舞台。

更讓人目瞪口呆的是，第一回合結束後，兩人走向路旁一輛白色轎車，男生坐上駕駛座，女生則上了副駕，原以為「戲落幕」，沒想到男生忽然下車，把女方再拉出來，直接在車旁開啟第二回合，這一連串畫面，讓拍攝的路人驚呼連連。

當時警方接獲報案火速趕往現場時人已離開，經調閱監視器鎖定該輛白色轎車究辦，而影片曝光後網路炸鍋，有人說「這是現場版的限制級真人秀」、「馬路是大家的，不能當你的房間」，雖然多年已過，但影片仍不時被翻出討論，每次重現都能引發一波驚呼，不僅刷新震驚指數，也成為台中街頭最荒唐的都市傳說之一。

男子下車又將女生自車內拉出繼續第二回合激戰。（資料照）

白色轎車最後來個大迴轉離去。（資料照）

