桃市警察局推動「青春啟航：少年資源整合通報」 預防少年犯罪

桃園市政府警察局邀集有關單位召開預防少年犯罪的跨網絡聯繫會議。（警方提供）

2025/08/13 13:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局少年警察隊統計，2024年暑假期間，觸法少年102人、其中在學生60人，分別較2023年暑假期間減少17人、13人，桃園市審計處指出，警察局推動「桃園市青春啟航：少年資源整合通報」專案等，已獲得初步成效；警方表示，將持續提升專案的「焦點連結」等功能，預防少年犯罪與引導偏差行為少年穩定向善。

警方說，依現行「少年偏差行為預防及輔導辦法」規定，警政、少輔、社政、教育等單位對少年個案處理各有分工，致實務上有關單位僅處理執掌項目，難以完整統合運作；警察局與桃園市政府少年輔導委員會2023年5月間發現詐欺、濫用藥物少年等相關資訊無法有效整合，同年12月推出「桃園市青春啟航：少年資源整合資料庫」專案，強化整合市府各局處所掌握的原始數據、統計資料、少年個案等資料。

專案透過自動化、系統化操作來提升「橫向整合」與「焦點連結」，其中「橫向整合」為少年服務有關單位包括教育、社會局等局處，都將個案少年資料匯集到資料庫中，方便相關單位綜合評估個案狀況；「焦點連結」則在系統中設置觸法等重點風險指標，少年條件符合會立即觸發「預警機制」，主動派由相應的局處處置，系統同時會產出風險係數，期能透過早期預警來預防少年犯罪。

