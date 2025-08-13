普悠瑪號事故 高院判司機、台鐵連帶賠死者家屬、傷者2人272萬

台鐵普悠瑪號列車7年前在宜蘭出軌、翻覆，釀成18死、多人輕重傷。（資料照）

2025/08/13 13:22

〔記者楊國文／台北報導〕台鐵普悠瑪號列車7年前在宜蘭出軌、翻覆，釀成18死、多人輕重傷重大事故，駕駛員尤振仲被依過失致死罪判4年6月定讞，已入獄；此事故中，許姓女子、死亡的王姓婦人及其家屬、受重傷致終生殘疾的6歲男童提出「刑事附帶民事」訴訟，一審判決尤男和台鐵應連帶賠償死者王婦家屬、許女等3名傷者等4人，共2227萬多元；許女、王婦的女兒2人上訴，高等法院今判決駁回，仍判決連帶賠償許女242萬多元、王婦女兒30萬多元。可上訴。

許女等被害人、台鐵和尤男，均未到庭聆判，無法得知對判決的看法。

2018年10月21日，台鐵駕駛員尤振仲駕駛台鐵第6432次普悠瑪列車，因以時速140公里超速駕駛及關閉ATP系統，導致列車行經宜蘭縣新馬站的彎道時出軌，並向左側傾覆，造成18死、多人受傷事故。

刑責部份，高等法院審理認定尤振仲錯誤關閉隔離ATP系統未通報及注意速限釀成此重大事故，依過失致死罪判刑4年6月，上訴後，最高法院前年判決駁回定讞，尤男已入獄。

此車禍事故中，被害人許女、死亡的王姓婦人女兒及其受傷家屬董女、受重傷致終生殘疾的6歲男童，分別對尤男和台鐵連帶求償468萬、100萬、2022萬及6240萬元。

宜蘭地院判決尤男、台鐵應連帶賠償許女242.3萬、董女4.9萬、死者王婦女兒30.2萬、6歲男童1949.6萬元，共2227萬多元。許女、王婦的女兒不服，上訴高等法院。

高院指出，依據逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心及國家運輸安全調查委員會鑑定結果，許女受傷、王婦死亡，都與尤男過失具有相當因果關係，其過失致死罪已被判刑定讞，而尤男是台鐵的受僱人，台鐵應與尤男連帶負賠償責任。

高院審理認為，許女請求不能工作損失30萬元、勞動能力減損損失162萬3001元、精神慰撫金50萬元，合計242萬3001元 為有理由，應予准許。另外，王婦女兒請求支付王婦殯葬費用22萬7230元、精神慰撫金200萬元，為有理由，經考量台鐵已賠償王婦的位繼承人530萬元，王婦女兒已領得其中的132萬5千元及領取犯罪被害人補償審議委員會決議補償的60萬元，均應予扣除，故王婦女兒僅能請求尤男、台鐵連帶給付30萬2230 元，因此一審判決並無違誤。

