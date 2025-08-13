倒退嚕撞倒Gogoro...落跑裝無辜 路人傻眼「鏡頭君」也打臉

轎車倒車撞倒後方Gogoro後逕自離開，兩名直擊路人超傻眼。（民眾提供）

2025/08/13 12:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區進化路前天上演離譜的「倒退嚕肇逃」事件，一輛灰色轎車在倒車時，直接撞倒後方停放的Gogoro機車，貨箱與物品瞬間散落一地，卻在兩名行人目睹之下，未停車查看便揚長而去，全過程被監視器清楚拍下，也讓肇逃駕駛瞬間啞口無言，吞下罰單。

事發在前天下午，34歲施姓男子將載有貨物的Gogoro停放路邊，自己到附近送貨，約10分鐘後返回，卻看到機車「側躺」在地，貨物散落一旁且車身受損，他既驚又氣，立刻報警求助。

第三分局交通分隊警員趙朝安到場時，熱心民眾馬上提供關鍵線索，指稱剛才有一輛灰色轎車倒車時撞倒機車，未停留就離開，警方調閱周邊監視器，畫面清楚顯示，轎車倒車時，後方的機車被撞得翻倒在地，兩名路人當場愣住，但駕駛仍若無其事開走。

警方依車號迅速鎖定肇事車輛，通知24歲邱姓男子到案說明，邱男一開始否認肇事，當警方出示監視器影像及車身擦痕對照，他瞬間啞口無言不再辯解，警方則對其「肇事後未依規定處置」行為依法舉發，並協助施男辦理後續賠償事宜。

警方提醒，依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，汽車駕駛人發生交通事故，無人受傷或死亡卻未依規定處置，處1000元以上3000元以下罰鍰；若逃逸可吊扣駕照1至3個月，民眾不慎發生交通事故，應立即報警並留在現場配合處理，切勿因自認情節輕微或不知所措而逕自離開，以免面臨更嚴重法律責任，損及自身權益及他人安全。

施男的Gogoro車身受損。（民眾提供）

