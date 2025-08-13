為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    倒退嚕撞倒Gogoro...落跑裝無辜 路人傻眼「鏡頭君」也打臉

    轎車倒車撞倒後方Gogoro後逕自離開，兩名直擊路人超傻眼。（民眾提供）

    轎車倒車撞倒後方Gogoro後逕自離開，兩名直擊路人超傻眼。（民眾提供）

    2025/08/13 12:46

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區進化路前天上演離譜的「倒退嚕肇逃」事件，一輛灰色轎車在倒車時，直接撞倒後方停放的Gogoro機車，貨箱與物品瞬間散落一地，卻在兩名行人目睹之下，未停車查看便揚長而去，全過程被監視器清楚拍下，也讓肇逃駕駛瞬間啞口無言，吞下罰單。

    事發在前天下午，34歲施姓男子將載有貨物的Gogoro停放路邊，自己到附近送貨，約10分鐘後返回，卻看到機車「側躺」在地，貨物散落一旁且車身受損，他既驚又氣，立刻報警求助。

    第三分局交通分隊警員趙朝安到場時，熱心民眾馬上提供關鍵線索，指稱剛才有一輛灰色轎車倒車時撞倒機車，未停留就離開，警方調閱周邊監視器，畫面清楚顯示，轎車倒車時，後方的機車被撞得翻倒在地，兩名路人當場愣住，但駕駛仍若無其事開走。

    警方依車號迅速鎖定肇事車輛，通知24歲邱姓男子到案說明，邱男一開始否認肇事，當警方出示監視器影像及車身擦痕對照，他瞬間啞口無言不再辯解，警方則對其「肇事後未依規定處置」行為依法舉發，並協助施男辦理後續賠償事宜。

    警方提醒，依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，汽車駕駛人發生交通事故，無人受傷或死亡卻未依規定處置，處1000元以上3000元以下罰鍰；若逃逸可吊扣駕照1至3個月，民眾不慎發生交通事故，應立即報警並留在現場配合處理，切勿因自認情節輕微或不知所措而逕自離開，以免面臨更嚴重法律責任，損及自身權益及他人安全。

    施男的Gogoro車身受損。（民眾提供）

    施男的Gogoro車身受損。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播