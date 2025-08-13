為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    男拒酒測說詞反覆 挨罰18萬、車遭拖吊

    員警執勤畫面。（記者鄭景議翻攝）

    2025/08/13 12:09

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山第二分局日前執行擴大臨檢勤務，萬盛派出所警員劉育銨、陳沅璟在路檢點攔查1名周姓男駕駛時，發現他面帶酒容、渾身酒氣，立即要求配合酒測。周男在盤查過程中先稱僅吃麻油雞，後又改口表示喝了1瓶啤酒，最終選擇拒測，恐面臨新台幣18萬元以上罰鍰。

    警方今日表示，周男起初言詞反覆，對是否飲酒支吾其詞。員警向周男明確告知酒測相關權益及拒測後果後，周男坦言隔日有重要事務，不願承擔酒駕刑責，在短暫考慮後拒絕酒測。警方依規製單舉發，並將他駕駛的轎車拖吊移置保管。

    警方指出，依《道路交通管理處罰條例》第35條第4、5項規定，首次拒測將處新台幣18萬元罰鍰；10年內若再犯，罰鍰加倍且無上限，並吊銷駕照；若肇事致人重傷或死亡，更將終身不得考領駕照。

    文山第二分局呼籲，民眾參與飲酒場合後切勿心存僥倖駕車上路，應事先安排指定駕駛或由未飲酒親友接送。警方將持續加強宣導「酒後不開車，酒駕零容忍」觀念，並嚴格執法取締，守護用路人生命安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

