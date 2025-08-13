網戀假老公勸買港家具 女險匯584萬元

警方經被害人同意查看其LINE聊天紀錄。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/13 11:43

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市陳姓女子日前到國泰世華銀行內湖分行，準備匯出高達20萬美元（約新台幣584萬元），聲稱購買「香港家具行」的家具，卻因交易細節疑點重重，引起行員高度警覺，通報警方到場處理。內湖分局西湖派出所警員江智豪、李文棟獲報後火速趕抵，初步研判是典型網路交友詐騙，當場攔阻鉅額款項匯出。

警方今日表示，該名女子自稱與1名「認識20年」的「老公」網路相識，男子表示來自香港，並積極推薦她向所介紹的家具公司購買商品。女子信以為真，遂依指示前往銀行辦理匯款。

行員察覺女子提供的家具公司資料無法查證，立刻通報警方到場。員警查詢對方姓名與生日均無紀錄，且女子身分證配偶欄為空白；檢視雙方LINE對話內容，發現僅有近期訊息，研判此為詐騙集團慣用的「網戀包裝購物」手法。

經員警耐心勸說並解析詐騙流程，女子恍然大悟，當場取消交易，並感謝銀行與警方的即時協助。警方統計，今年截至目前，內湖分局與轄內金融機構已成功攔阻逾新台幣8073萬元詐騙金額。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

