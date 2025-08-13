為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    神安排！台中通緝男「有緣人」早餐店現身 警在對面土地公廟認出逮人

    曾男步行經過「有緣人」早餐店被員警盯上。（警方提供）

    曾男步行經過「有緣人」早餐店被員警盯上。（警方提供）

    2025/08/13 11:25

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市馬姓男子因詐欺等案被通緝，他為逃避入監服刑展開逃亡，日前清晨步行經過北屯區「有緣人」早餐店時，雖刻意撐傘遮掩身形，還是被巡經早餐店對面土地公廟的員警認出逮人，整起抓捕過程多了幾分戲劇性巧合，連警方都笑說，這次真的是「土地公牽線，有緣人難逃」。

    台中市第五分局今天說明案情指出，4日清晨6點多，四平派出所員警馬孟鄰、邱梓杰巡行經河北路三段時，馬員遠遠望見對向車道「有緣人」早餐店前，一名撐傘男子在路邊緩步行走，身形和他鎖定的29歲曾姓通緝犯相當相似，立刻在土地公廟前停車，穿越馬路上前盤查。

    當他在後方喊出對方姓名時，對方轉身瞬間，讓馬員更篤定眼前就是被通緝的曾男，但為避免打草驚蛇，先不動聲色跟曾男邊走邊閒聊，等到與邱員會合後，馬員向曾男出示被通緝的查詢結果，當場依法逮捕，而曾男心知法網難逃，全程未作反抗。

    經查，曾男於7月31日因詐欺案件判刑7月，以及竊盜案判處10日拘役遭發布通緝，由於他居無定所、傳喚不到案，雖未曾被逮過，但因為之前另涉他案被警方約做筆錄未到案，員警對他的樣貌印象深刻，也成了此次精準認人的關鍵，警詢後解送歸案。

    警方穿越馬路盤查曾男。（警方提供）

    警方穿越馬路盤查曾男。（警方提供）

    警方確認曾男通緝身分逮人。（警方提供）

    警方確認曾男通緝身分逮人。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播