神安排！台中通緝男「有緣人」早餐店現身 警在對面土地公廟認出逮人

曾男步行經過「有緣人」早餐店被員警盯上。（警方提供）

2025/08/13 11:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市馬姓男子因詐欺等案被通緝，他為逃避入監服刑展開逃亡，日前清晨步行經過北屯區「有緣人」早餐店時，雖刻意撐傘遮掩身形，還是被巡經早餐店對面土地公廟的員警認出逮人，整起抓捕過程多了幾分戲劇性巧合，連警方都笑說，這次真的是「土地公牽線，有緣人難逃」。

台中市第五分局今天說明案情指出，4日清晨6點多，四平派出所員警馬孟鄰、邱梓杰巡行經河北路三段時，馬員遠遠望見對向車道「有緣人」早餐店前，一名撐傘男子在路邊緩步行走，身形和他鎖定的29歲曾姓通緝犯相當相似，立刻在土地公廟前停車，穿越馬路上前盤查。

請繼續往下閱讀...

當他在後方喊出對方姓名時，對方轉身瞬間，讓馬員更篤定眼前就是被通緝的曾男，但為避免打草驚蛇，先不動聲色跟曾男邊走邊閒聊，等到與邱員會合後，馬員向曾男出示被通緝的查詢結果，當場依法逮捕，而曾男心知法網難逃，全程未作反抗。

經查，曾男於7月31日因詐欺案件判刑7月，以及竊盜案判處10日拘役遭發布通緝，由於他居無定所、傳喚不到案，雖未曾被逮過，但因為之前另涉他案被警方約做筆錄未到案，員警對他的樣貌印象深刻，也成了此次精準認人的關鍵，警詢後解送歸案。

警方穿越馬路盤查曾男。（警方提供）

警方確認曾男通緝身分逮人。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法