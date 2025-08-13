桃園男爆胎、手機沒電卡路中 中壢警熱心當道路救援抵輪胎行

劉姓男子凌晨爆胎、手機沒電卡路中，壢警熱心當道路救援抵輪胎行。（記者李容萍翻攝）

2025/08/13 11:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名65歲劉姓男子，今（13）日凌晨1點41分，駕駛轎車行經中壢區西園路與南園二路口，車子左前輪突然爆胎，雖然已經自行聯絡好附近輪胎行準備前往修理，但途中手機就沒電了，加上自己不是在地人，無法使用導航等同迷了路，受困在路中一籌莫展又心急如焚，不知道該如何是好。

幸好，中壢警分局中壢交通中隊警員吳俊彤巡邏經過，見經西園路與南園二路口出現這輛轎車停在路中，趕忙上前關心，得知輪胎行距離僅數百公尺，立即為劉男指路，並開啟警用機車警示燈提醒後方來車注意，也請劉男搖下車窗聽從指示行駛，吳員沿途叮囑「你慢慢開」，一路護送其安全抵達輪胎行。

到達後，也是在地人的吳員表示，自己小時候曾住在附近巷子裡，所以對當地十分熟悉，劉男聽後不禁大讚警方熱心又熟門熟路，也感謝輪胎行凌晨幫忙換輪胎讓他順利返家。

中壢分局長林鼎泰呼籲，行車途中如遇爆胎或其他機件狀況係屬難免，務必於第一時間將車輛靠邊停放，並透過道路救援等方式排除狀況，以確保自身與其他用路人的安全，警方將秉持「視民如親」的精神提供必要協助。

