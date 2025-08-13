疑感冒注意力渙散！男子開車上人行道 撞2路人再撞警車

范女被消防人員拉出車底並緊急送醫。（記者徐聖倫翻攝）

2025/08/13 10:49

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊警分局前，今上午近8時一輛汽車開上人行道，撞了2名路人後再撞上分局警車後才停下，其中1名女子被壓在車底，2人均被送醫，尚在救治。經查，54歲賴姓駕駛酒測值為0，疑因感冒身體不適，注意力渙散釀禍，現正進行筆錄中。

據悉，26歲莊姓女子、43歲范姓女子當時步行在人行道上，賴男的汽車行駛中正路往桃園方向，接近新莊警分局時突然開上人行道，直接撞上莊、范2人，接著再撞警車後停下。

其中莊女雙腿、臀部輕微擦傷，而范女一度被壓在車底，所幸消防隊就在分局隔壁，即刻將范女救出，其頸部、腰部受傷，所幸救援快速，2人送醫急救均性命無虞，但范女仍需觀察。

警方對賴男進行酒測，酒測值為0，隨後將他帶回分局駐地進行筆錄。賴男初步供稱，他當時正準備前往公司上班，因感冒身體不適，導致注意力不集中釀禍。監視器顯示，當下賴男車速不快，但完全沒注意車前狀況。本案將依傷害罪偵辦，另交通違規部分將製單開罰。

賴男駕駛銀色轎車撞行人後再撞警車。（記者徐聖倫翻攝）

