中壢3惡煞強押少年暴打搶手機 觸犯結夥加重強盜罪起訴

2025/08/13 10:49

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市21歲楊姓男子因曾遭陳姓少年毆打且認為對方還欠自己1萬餘元，於2020年10月間夥同21歲的黃男、25歲吳男駕車前往中壢區興仁公園堵到陳姓少年強押上車、載往一家茶行，過程中3人搶走陳的手機、徒手毆打陳少，後要求陳「還款」16萬6666元，因陳少不願意籌錢，3人再將陳暴打一頓，再讓陳將其手機重置才讓其離去，事後變賣該手機；警方獲報追出3人送辦，桃園地檢署近日偵結依傷害、妨害自由及加重強盜罪將楊男3人提起公訴。

起訴指出，楊男因曾被案發時年僅15歲的陳姓少年夥同他人毆打而記恨，又自認陳姓少年積欠自己1萬餘元，因此夥同黃姓、吳姓男子準備押人討債，於2020年10月30日獲悉陳姓少年在中壢區興仁公園內，3人驅車前往，對陳恫嚇不上車就直接打人，陳上車後被載往附近一家茶行，過程中楊男3人多次徒手毆打陳姓少年，隨後要求陳打電話向親友籌款16萬6666元「還債」。

因陳不願意打電話籌錢，楊男3人逼迫不成，將陳再度暴打一頓，後喝令陳將其iPhone 13手機重置並搶走手機，才讓陳離去；案經陳姓少年及其母親報案提告，警方追出楊男3人到案送辦，桃檢偵辦認為3人所為涉嫌強制、私行拘禁及結夥3人以上加重強盜罪嫌，近日偵結起訴。

