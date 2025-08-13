為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    水電工毒駕昏睡路中間 警所長鳴喇叭無反應當場逮人

    崔姓水電工涉嫌毒駕，昏睡路中央，遭警當場查獲。（記者邱俊福翻攝）

    

    2025/08/13 10:06

    〔記者邱俊福／台北報導〕63歲崔姓水電工，上週三深夜毒駕行經台北市信義區巷道時，突然將車停止在路中央，昏睡車內，轄區六張犁派出所所長盧禹澄剛好大巨蛋勤務結束巧遇，經透過警車鳴喇叭無反應下，派員上前關心，將崔男叫醒，並於車內起獲安非他命毒品吸食器，當場逮人送辦。

    本月6日22時45分許，北市警信義分局六張犁派出所所長盧禹澄，率派出所同仁執勤完大巨蛋的相關安全勤務後，駕車欲返回派出所，當行經轄內吳興街巷道時，發現前方1輛轎車停止在路中央，經按喇叭也沒有回應，情況異常，便指揮車內同仁下車上前查看。

    員警拍打車窗，叫醒駕駛崔男詢問，見崔男神情恍惚，疑似有施用毒品之嫌，還辯稱停紅綠燈，立即進行查察，果於車內中央扶手置物箱內查獲玻璃球吸食器，經檢驗結果呈安非他命陽性反應，馬上依法逮捕，依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

    警方表示，毒駕不僅嚴重危害自身與他人交通安全，更違反毒品防制條例相關法令，對此違法行為將依法究辦並持續強化巡邏密度與查緝作為，以確保社會治安與市民生命安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    
    
