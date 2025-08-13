被控抹黑吳秉叡！議長之子蔣欣璋無罪 「網軍頭」蕭智鈞判6月

新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，前年競選立委期間，遭控耗費250萬聘請網軍製造並散布性醜聞貼文，影射對手民進黨立委吳秉叡、意圖影響選情獲判無罪。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，前年競選立委期間，遭控投擲250萬聘請網軍影射對手民進黨立委吳秉叡性侵女助理，意圖影響選情，檢方依公職人員選罷法散布不實罪、加重誹謗等罪予以起訴。台北地方法院去年首度審理時，除「網軍頭」蕭智鈞坦承犯行外，其餘3人則全盤否認；時隔近一年，北院今上午宣判，除蕭男判處6月有期徒刑外，蔣欣璋等人均獲判無罪。

檢方調查，蔣欣璋2023年受國民黨徵召、參選新北市第四選區立法委員期間，以250萬為報酬，找來網軍蕭智鈞、洪湛閎，攻擊作為競爭對手的吳秉叡。合作關係成立後，蔣的友人林峻漢出面支付蕭、洪二人180萬，並傳LINE稱：「你們主力好好在網路上面帶風向和攻擊對手，要有具體的東西。」

同年12月，蕭男出境遠赴泰國，使用ChatGPT查詢「如何撰寫一篇讓人相信有性醜聞的文章」，藉此獲得靈感後，再利用瀏覽器網站避免追蹤，最終透過社群平台Dcard發布以「立委老闆，是時候該面對我了吧？」命題的貼文。發文者自稱為大學剛畢業的一名女實習生，不僅遭遇職場性侵，更影射對方新北某地稱王、當過律師、年過半百等字眼；吳秉叡認為，當時新北12席立委中，僅他一人對應相關信息，委由律師提起告訴。

檢警調獲報後，去年先聲押蕭智鈞獲准，6月再指揮刑事局、調查局資安工作站執行搜索約談，訊後諭令蔣欣璋100萬元交保、鄧男30萬元交保、洪男聲押禁見獲准；8月依公職人員選罷法之散布不實罪、刑法加重誹謗等罪嫌，起訴蔣欣璋等4人。

台北地院去年首度開庭審理，除蕭男坦承全部犯行外，蔣、鄧及洪3人均不認罪。時隔近一年，北院今上午9時許宣判，判處蕭男6月有期徒刑、褫奪公權1年、45萬沒收，至於蔣欣璋、林峻漢、鄧及洪男則獲判無罪。

