    首頁　>　社會

    堆放烘焙、粉圓原料失火 台北港旁知名食品廠倉庫竄濃煙

    新北市八里一處食品廠倉庫今天上午傳出火災。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市八里一處食品廠倉庫今天上午傳出火災。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/08/13 09:31

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里區一處食品倉庫今天上午驚傳火警，挑高的二樓倉庫竄出大量濃煙，民眾見狀報案，由於當地為水源缺乏地區，消防單位獲報，出動大量人車趕抵，目前無人員受困，因現場為鐵皮屋，為免燒熔塌陷，消防單位採取退避戰術，改以在外射水及升起雲梯車滅火，火煙之大，連對岸淡水都能看見；據了解，這間食品廠製造烘焙原料、粉圓（珍珠奶茶）為主，堆放原料的倉庫突然失火，至於起火原因，仍待調查釐清。

    消防單位今天上午6時24分獲報，八里區商港五路一處食品工廠傳出火警，民眾看見濃煙連忙報案，消防單位獲報趕抵，發現鐵皮屋竄出火煙，查訪現場關係人，無人受困，由於現場為鐵皮屋，為免燒熔塌陷，加上沒有延燒之虞，消防單位管制人員進入滅火，採取避讓權，以在外射水、射擊火點滅火，目前仍在滅火中。

    蘆洲警方到場，經查為食品廠食品倉庫失火，警方也在周遭路口交通管制，詳細起火原因待消防員調查釐清。

    新北市八里一處食品廠堆放的食品原料起火竄出濃煙，消防隊灌救中。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市八里一處食品廠堆放的食品原料起火竄出濃煙，消防隊灌救中。（記者吳仁捷翻攝）

