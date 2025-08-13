母親領走亡父「遺屬年金」 法官判：子女免除扶養義務

母親領走亡父「遺屬年金」，子女依民法免除扶養義務。（資料照）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名現年73歲的老婦人，雙眼失明、無法行走，長期臥病在床，被安置在北斗一間養護中心，縣府依老婦人的意願，找到她的兒子、女兒前來負起扶養費。但兒子、女兒以母親在他們有記憶以來就外遇離開，只有沒錢才回來找爸爸要，40多年來母親跟子女毫無互動、也無感情，依民法1118條之一向彰化地院聲請免除扶養義務，獲得勝訴。

兄妹倆向法官說，從他們有記憶以來，母親就「拋夫棄子」，因外遇而離家出去，他們從小都沒有受母親照顧過。母親回家只有一個理由，就是向爸爸拿錢，拿到錢後就立即離去，從未對他們溫言關心過。

兄妹又說，母親最後一次出現在家裡是父親死後，她領走父親的退休金，最扯的是她跟外遇對象另組家庭，把爸爸的退休金拿出支助外遇家庭，一毛錢都沒有給他們。如今要他們擔負起扶養母親的責任，有失公平。

法官調閱母親的相關資料顯示，其在1994年4月間在北斗某婦科醫院產下一子，可見兄、妹所述母親「外遇生子」是有憑據。此外，聲請人的父親是榮民退休，原有每月2萬元的退休俸，但在其過世後，「遺屬年金」被母親提領一空，此證明兄妹倆所說都有憑據。

法官表示，因為父親的退休俸被母親領走，兒子、女兒經濟狀況更形窘迫，堪認母親沒有對子女盡扶養之驚務，今子、女要求免除對母親的扶養義務，應予准許。

