台中暗夜機車撞進店家2人送醫 滿地碎玻璃嚇壞人

太平一處早午餐店家大門玻璃被衝進店內的機車撞破，現場一片狼藉。（民眾提供）

2025/08/13 09:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中王姓騎士（20歲）昨天晚上8點多騎車經太平區中山路時，與對向由駱姓男子（38歲）右轉的自小客車撞上，機車並失控撞進右側店家，將整片落地窗都撞破，現場玻璃碎片散落一地，所幸當時經營早午餐的店家已經打烊，王男和後方搭載的林姓女子（18歲）兩人送醫後也無大礙，詳細肇事原因與責任警方將進一步釐清。

這起車禍發生在昨晚8點半左右，當時王姓騎士騎摩托車，後方搭載林姓女子，沿太平中山路3段往市區方向行駛，對向駱姓男子則是駕駛自小客車沿中山路3段往坪林橋方向行駛，駱男到中山路3段6巷路口時想左轉，與直行的王男機車撞上。

王男機車先撞上駱男的自小客車，接著又失控撞進右側店家，整輛機車衝進店內，將門前的大片玻璃都撞破，現場碎玻璃四散一片狼藉，王男和林姓女乘客都受傷送醫，所幸沒有生命危險，詳細肇事責任和原因警方將進一步調查釐清。

遭受無妄之災的店家，因店門口一片狼籍滿地碎玻璃，今天停業1天進行整理，因當時機車直接撞進店內，慶幸當時已經打烊，才沒有造成更大的傷亡，強調該路口經常發生車禍，希望相關單位能進行改善。

台中王姓騎士昨晚騎機車和左轉彎自小客撞上，又失控撞進路邊店家，機車嚴重損壞，現場一片狼藉。（民眾提供）

