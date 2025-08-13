為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　社會

    女房仲遭虎斑犬咬傷小腿 飼主判賠30萬

    苗栗一名女房仲遭陳姓家庭主婦牽遛的虎斑犬咬傷。圖為虎斑犬照，與新聞事件無關。（資料照）

    苗栗一名女房仲遭陳姓家庭主婦牽遛的虎斑犬咬傷。圖為虎斑犬照，與新聞事件無關。（資料照）

    2025/08/13 08:29

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名女房仲，遭陳姓家庭主婦牽遛的虎斑犬咬傷右小腿併致蜂窩性組織炎而開刀住院33天、3個月無法上班。女房仲向陳婦求償醫療住院相關費用、看護支出、工作損失及50萬元精神慰撫金，共計80萬8000元；苗栗地方法院審理，認以30萬4790元為適當。

    女房仲於去年4月4日下午1點多，被陳婦牽遛的虎斑犬咬傷右小腿，陳婦當下協助將女房仲送醫醫治，但女房仲後續因併致蜂窩性組織炎而開刀住院33天、2個月無法上班。

    女房仲認為陳婦遛狗雖有牽繩，但未替狗兒戴上嘴套，造成她遭狗咬傷，向陳婦求償醫療住院相關費用12萬6380元、丈夫請假看護費用9萬9000元、工作損失8萬2410元及50萬元的精神慰撫金。

    法官調查，女房仲受傷與陳婦遛狗疏失有因果關係，認女房仲依法求償有理。女房仲醫療住院相關費用，有收據為憑，且為陳婦不爭執，應予准許；看護費用部分，女房仲以丈夫請假損失的薪資每日3000元計算，則應以一般看護聘僱每日2000元計算，以6萬6000元為適當。

    另，女房仲住院、休養期間工作薪資損失部分，提具有薪資證明，法官認應予准許；精神慰撫金部分，經法官斟酌實際加害情形、所造成之影響、女房仲所受精神上痛苦之程度、雙方之身分、地位、經濟狀況等，認以3萬元為適當，逾此部分之請求，尚屬過高，不應准許。

    女房仲向陳婦求償80萬8000元；苗栗地方法院審理，認以30萬4790元為適當。（資料照）

    女房仲向陳婦求償80萬8000元；苗栗地方法院審理，認以30萬4790元為適當。（資料照）

