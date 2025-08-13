台中又見補習班狼師！摸國中女胸部、下體 下場慘了

示意圖

2025/08/13 08:10

〔記者陳建志／台中報導〕台中某補習班負責人、老師，前年趁著國中少女小芬（化名）在補習班茶水間吃飯，單獨在櫃檯寫考券時，將手伸進短褲內撫摸下體及右臀，還伸手進內衣撫摸胸部，小芬嚇到回家向母親哭訴後向警方報案、驗傷，並在短褲內側採獲狼師DNA，狼師審理時矢口否認犯行，但因證據明確，台中地院法官依強制猥褻罪判處2年徒刑，可上訴。

判決指出，這名狼師2023年10月3日下午6點多，趁小芬在補習班茶水間吃晚餐，先坐在小芬右邊，將手伸進短褲褲管內，隔著內褲撫摸下體及右臀，小芬嚇到向左閃躲及夾緊雙腳抗拒，不過狼師仍繼續撫摸陰道外側及右臀。

請繼續往下閱讀...

該名狼師食髓知味，同年月7日早上9點多，以小芬的教材與其他學生不同為由，要求到1樓櫃檯寫考卷，自己坐在小芬右側，將手伸入短褲褲管內，撫摸腹部，並試圖往下撫摸下體，小芬嚇到趕緊閃躲，但狼師繼續將手伸進小芬內衣內，撫摸左乳房，又將手伸進內褲撫摸右臀，因一名女學生到櫃檯才停止。

飽受驚嚇的小芬，當天回家用LINE將上情告知媽媽並大哭，立刻帶她驗傷並向警方報案。經採證，在短褲內側驗出與狼師相同的DNA。

該名狼師審理時，矢口否認犯行，辯稱補習班學生不會在茶水間吃飯，也未曾單獨輔導過小芬；辯護人也稱，本案僅小芬單一指訴，小芬短褲發現疑似被告的DNA是因他發現1包衣物，為了翻找為何人所有才留下，

台中地院法官認為，小芬證詞前後一致，且與狼師並無任何過節仇隙，沒必要誣指陷害，小芬短褲內側驗出狼師DNA更是強有力證據，認定犯行屬實，審酌始終否認犯行，且未與小芬達成和解，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪2罪，分別判處1年、1年6月，應執行2年，可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法