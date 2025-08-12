為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    案發近2週!南橫五口墜谷意外 高市消防局宣布停止搜救

    搜救人員以空拍機搜索南橫五口墜谷案失蹤人員下落。（高市消防局提供）

    搜救人員以空拍機搜索南橫五口墜谷案失蹤人員下落。（高市消防局提供）

    2025/08/12 23:35

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高市桃源區一家五口墜谷案，高市消防局歷經近2週的搜救，投入甚多人力及搶救機具，只找到一具遺體及另一人屍塊，其餘仍搜尋未果，為加強防颱整備及評估現場救災風險，消防局今晚表示，階段性任務已完成，決定停止搜救。

    家住高雄市桃源區的李姓一家五口，上月30日晚間開車行經台20線草水部落一帶時，不慎從坍塌路面墜落150公尺深谷地，救難人員隔天找到李家17歲大女兒的遺體，以及另一人腳掌屍塊和車子，但車上另3人仍下落不明。

    高市消防局表示，案發當晚即派遣第六大隊、特搜大隊以多梯次搜救人員，執行聯合搜救任務，搜救時因山區持續不斷受豪大雨影響，多處聯外道路因土石流與路基流失而中斷，加上地形險峻，搜救工作多次受阻，事故現場除有溪水暴漲危及搜救人員安全外，且有再發生二次崩塌災害之可能，救援任務十分艱鉅。

    消防局說，此次救援行動自7月30日至8月6日，消防局連同民力單位共出動343名人力及17台空拍機執行地面及空中搜救任務，因桃源區災後復原重建的必要性，及事故地點公路局甲仙工務段於8月7日進行道路搶修施工，自7日起改由空拍機執行空中搜索任務。

    空拍機搜索範圍從寶來二號橋至寶來一號橋，延伸至建山二號、一號橋附近，並擴大搜索至新發大橋，針對荖濃溪範圍沙洲及河床兩岸加強搜索，進行大規模及大範圍空勘，增加搜救作業效能，至今（12日）共出動49名人力及19架空拍機執行72架次空勘任務。

    因應楊柳颱風襲台，中央氣象署業已發布南部山區可能有強降雨發生，消防局考量搜救任務於7月30日展開至今，已投入甚多人力及搶救機具，多日搜尋未果，且已超過人道救援時間，為加強防颱整備及評估現場救災風險，消防局階段性任務完成，決定停止搜救。

    南橫五口墜谷案，消防局投入甚多人力及搶救機具，多日搜尋仍未果，決定暫停搜救。（高市消防局提供）

    南橫五口墜谷案，消防局投入甚多人力及搶救機具，多日搜尋仍未果，決定暫停搜救。（高市消防局提供）

