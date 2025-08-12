8/12 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落新北

8月12日開獎的第114000195期今彩539開出1注；第114000078期大樂透頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/08/12 22:09

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月12日開獎的第114000195期今彩539開出1注，由新北市汐止區福德二路165號「旺喵彩券行」開出；第114000078期大樂透頭獎則摃龜。

第114000078期大樂透中獎號碼「06、07、15、22、37、42，特別號：36」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得577萬1713元；參獎共44注中獎，每注可得3萬7668元；肆獎共87注中獎，每注可得1萬2246元；伍獎共2389注中獎，每注可得2000元；陸獎共2625注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5532注中獎，每注可得400元；普獎共3萬8923注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000078期49樂合彩中獎號碼為「06、07、15、22、37、42」。四合3注中獎，每注可得20萬元；三合共202注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4438注中獎，每注可得1250元。

第114000195期今彩539中獎號碼為「01、09、17、25、30」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共179注中獎，每注可得2萬元；參獎共5955注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6993注中獎，每注可得50元。

第114000195期39樂合彩中獎號碼為「01、09、17、25、30」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共147注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6080注中獎，每注可得1500元。

第114000195期3星彩中獎號碼為「371」。壹獎共151注中獎，每注可得5000元。

第114000195期4星彩中獎號碼為「3548」。壹獎共66注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法