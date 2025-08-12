工程師監控前妻！ 在兒子玩具平安符藏定位手錶與錄音筆

為監控前妻，工程師在兒子玩具裡面藏放有定位功能的兒童智慧手錶。（記者蔡彰盛攝）

2025/08/12 21:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕北部陳姓軟體工程師為監視前妻與孩子的一舉一動，竟趁孩子回新竹由前妻照顧時，偷偷將兒童智慧手錶與錄音筆分別藏在兒子玩具與御守平安符裡面，前妻發現氣炸提告，新竹地院依妨害秘密罪將陳男判刑3月。

法官調查，陳男為了掌握前妻張女跟兒子的行蹤，以及非公開對話內容，竟於112年8月間，趁兒子回新竹由前妻照顧之際，偷偷將具有定位追蹤功能的米兔兒童智慧手錶，放在兒子的玩偶裡面，又在兒子的御守平安符裡面，暗藏錄音筆，以此衛星定位方式，查悉前妻所在位置以及談話內容，而無故竊錄前妻非公開活動，前妻發現後憤而向新竹地檢署提告。

請繼續往下閱讀...

法官審酌陳男為智識成熟、具社會經驗的成年人，對於自己與前妻之間的子女照顧問題產生歧見，應當以理性、和平態度溝通解決，然而陳男竟捨此不為，以愛護子女之名，擅自將具有追蹤定位功能的手錶與錄音筆，藏放在兒子隨身攜帶的物品當中，竊錄前妻非公開的動靜行止與狀態等活動，無視他人於日常生活中合理可期待的隱私權維護，顯然毫不尊重被害人。

此外，陳男的犯行使前妻原本預期的親子歡樂時光，蒙受陰影，並讓雙方互信基礎消失殆盡，事後雙方因相關條件並無共識，導致無法和解，最後依竊錄他人非公開活動罪將陳男判刑3月，緩刑3年。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法