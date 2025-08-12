李鴻淵槍殺5人3死刑撤銷發回更審 被害人律師憂：不判死恐成不定時炸彈

李鴻淵3年前槍殺5人造成4死慘案，最高法院發回更審，台中高分院今更一審開庭，被害人律師主張，若不判死刑，未來重回社會恐成不定時炸彈。（記者陳建志攝）

2025/08/12 21:39

〔記者陳建志／台中報導〕震驚社會的南投康健生技公司4死1重傷槍殺案，犯案的槍手李鴻淵一、二審都判死刑，不過最高法院認為未針對李進行「更生教化」鑑定，且二審未採精緻量刑、各罪個別逐一量刑，將二審判處的3件死刑，撤銷發回台中高分院更審，今天台中高分院更一審開準備程序庭，決定由草屯療養院在本月25日鑑定，被害人律師則主張，李將自己塑造成「被霸凌的復仇者」，若不判死刑，未來重回社會恐成不定時炸彈。

李鴻淵曾在康建生技工作，多年前同公司洪姓女課長被暴徒攻擊毆打，劉姓男課長、張姓女會計曾作證指控是李所為，後來李男獲判無罪，但夫妻都為此丟了工作，他因此懷恨在心決定報復。

請繼續往下閱讀...

2022年7月14日，李鴻淵持槍闖入康建生技，先在倉庫行刑式槍殺劉姓男課長、負責人賴敏男的胞弟賴鋕卿，再到辦公室射殺張姓女會計、賴敏男的女兒，4人皆當場斃命，賴敏男則被李開了兩槍，身受重傷，經急救後撿回一命。

台中高分院今天更一審開庭，由受命法官陳宏瑋審理，李鴻淵對於犯罪事實不爭執，僅對量刑部分上訴，律師則聲請此案8月25日在草屯療養院做鑑定時，希望3位法扶律師能夠在場，法官詢問檢方與告訴代理人是否也要在場時，檢方與告訴代理人都回覆討論後再回報院方。

被害人律師主張，此案被害人對於李鴻淵的工作表現都是態度良好，但李卻將失業與妻子失和等狀況，遷怒於被害人，甚至做出偽證，指控被害人是霸凌者，將自己塑造成復仇者的形象，若未來有重回社會可能，是否又會將自己人生的挫折，推給無辜的被害人判定為「壞人」，成為社會的不定時炸彈，希望法院量處死刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法