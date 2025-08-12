為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高雄仁武老婦陳屍床舖臉部有瘀傷 同居人限制住居和境管

    洗腎老婦陳屍住處，橋檢會同法醫相驗後，無法釐清死因，擇日再解剖複驗，並下令同居人限制住居。（記者鮑建信攝）

    2025/08/12 20:07

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市仁武區陳姓老婦陳屍住處，臉部有瘀青傷勢，被探視居服員發現報警，橋頭地檢署檢察官下午會同法院相驗，認為死因可疑，14日將解剖複驗釐清，並開庭偵訊同居人鄭翁後，下令限制住居、境管。

    警方調查，今（12）日上午，居家服務員前往大豐街某大樓，探視行動不便陳姓婦人（66歲），發現她趴倒在床上，經她翻身已無呼吸心跳，並發現她臉部有瘀青症狀，隨即向仁武分局報案，警方抵達現場後，帶回在場的同居人鄭姓老翁（73歲）清查，並報請橋檢相驗釐清死因。

    據了解，陳婦有慢性病，且長期洗腎，警方初步勘察現場，沒有打鬥痕跡；鄭男則向警方表示，曾拍陳婦臉部想叫醒她，不清楚死因。

    外勤檢察官施昱廷下午會同法醫，前往市立殯儀館相驗，陳婦只有臉部外傷，死因無法確認，定14日解剖複驗，傍晚開庭訊問鄭男後，下令限制住居、境管。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

