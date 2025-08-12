再逆轉!前通霄鎮長陳漢志光電索賄案 更一審重判10年

無黨籍通霄鎮前鎮長陳漢志。（資料照）

2025/08/12 19:47

〔記者陳建志／台中報導〕無黨籍苗栗縣前通霄鎮長陳漢志，被控於鎮長任內，透過機要秘書、鎮務顧問，向太陽能光電業者索討107萬元回扣，苗栗地院一審依貪汙兩罪判徒刑10年，陳上訴二審認定一無罪、一改判5年，台中高分院今更一審宣判，又逆轉兩罪重判10年徒刑，可上訴。

判決書指出，陳漢志被控於2019年間，透過黃姓鎮務顧問，向有意參與太陽能光電標租案的業者要求付賄，其中，蔡姓監察人說，得標後會懂得「禮貌」，陳漢志遂指示承辦人將標案資料拿給蔡，有利於該公司事先評估，標案後由安集公司得標後，統包給能旺公司施作，蔡男分兩次付賄，一次是同年12月直接以紙袋裝著36萬元現金，前往陳漢志的服務處交給陳；另一次於2021年4月約在通霄海水浴場旁的土地公廟前，蔡將紙袋裝的71萬元現金，丟入陳漢志駕駛的公務車內。

苗栗地院一審時，陳漢志承認向蔡男索賄，否認向另一林姓業者要求賄賂；涉案的陳姓機要秘書不認罪，黃姓鎮務顧問、蔡姓廠商則坦承，一審認定陳漢志觸犯貪汙2罪，判應執行有期徒刑10年，褫奪公權5年。

上訴二審後，其中一罪已自白犯行，且繳回107萬犯罪所得，符合減刑規定，改判刑5年，褫奪公權5年，不過另一案「要求賄賂罪」，檢方雖提出業者供述，當成唯一主要證據，但業者卻前後陳述不一致，先後矛盾，又且沒有任何其他證據可佐證，另外，「要求賄賂罪」沒有處罰未遂、預備犯，這部分判決無罪。

