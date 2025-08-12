聚鼎涉詐偽發行有價證券 檢調6路搜索、約談董事長

台北地檢署。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，保護元件大廠聚鼎（6224）2020年宣布斥資7.8億元，透過子公司聚燁科技，收購漢高集團美國子公司旗下金屬散熱基板及線路板事業部門（TCLAD），隔月隨即辦理現金增資13.41億元發行新股，以完成交易，未料卻在說明會隱匿TCLAD的營收、財務等重要資訊，致投資人虧損；台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索，並約談聚鼎公司朱姓董事長等人，全案朝違反證券交易法偵辦。

聚鼎科技是在1997年成立並於並新竹科學園區設廠，資本額約8億元，是一家PPTC（高分子正溫度係數）製造公司。

本案則發生於2020年7月，聚鼎當時代子公司聚燁科技發布重訊指，聚燁科技要斥資2600萬美元（約7.8億元）收購TCLAD全部資產及業務；隔月再度宣布，為充實聚燁科技資本額以營運及完成收購，因此辦理現金增資新台幣13.41億元，並發行新股2980萬普通股。

但時間到了2023年，聚鼎公司張姓董事曾向媒體揭露說，聚鼎用7億多元併購美國廠，2年內已經虧光所有投入資金，甚至於臉書PO文指：「TCLAD廠在聚鼎併購前1年的業績已巨幅下滑，但朱姓董事長未將實情報告董事會，也沒有將併購後的實情公告股東，反而在2021年9月3日媒體專訪釋出2022年每股盈餘達10元等利多，被蒙蔽的小股東在140元仍有人上車，不幸套牢至今」等。

檢調也獲報，聚鼎當時辦理現金增資發行新股時，曾召開說明會，卻隱匿TCLAD的營收、財務等重要資訊，未如實揭露財務資訊，以致於投資者「蒙在鼓裡」，不知TCLAD損益無法兩平、財報不佳等情形，進而導致投資虧損。

檢察官郭盈君今日指揮台北處兵分6路搜索聚鼎及朱男住處等6處，並約談朱男、時任侯姓財務長及王姓法務長3名被告，全案朝違反「證交法」詐偽發行有價證券等罪嫌偵辦。

