宜市代會主席林智勇涉貪9罪加總判28年 法界估合併刑期約10年

2025/08/12 19:09

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市民代表會主席林智勇涉貪案，宜蘭地方法院依檢方起訴事實審理，分別判處9罪刑期，1罪1罰下加總重判28年1月，不過他在最高法院另有1件貪污案審理中，因此暫不予定應執行刑。法界人士估圖利犯罪手法單一、雷同，加上坦承犯行，最後合併應執行刑可能若在10年上下。

宜蘭地檢署查獲林智勇所涉弊案，包括宜蘭河濱公園採購案、租用清潔車輛採購案、金六結環保公園採購案，以及2022年宜蘭市民代表選舉賄選案。偵查中，林智勇對犯行坦承不諱，經法院審理，認定涉貪污治罪條例圖利罪、政府採購法及賄選等9罪。

法界人士說，加總刑期雖高達28年1月，但法院最後會將宣告刑合併，決定一個「應執行刑」，目前卡在最高法院另有貪污案審理，宜蘭地院暫不定應執行刑，讓刑罰更符合公平正義，避免過重或過輕。

法界人士表示，法院主要採「最長期以上，合併刑期以下」原則，刑期會落在最重宣告刑和所有刑期的總和範圍內，最高法院部分若判4年6月定讞，另在本案9罪中，最高宣告刑為5年10月，因此他最低刑期會以5年10月為基準往上定，不過因犯罪事實均為借牌投標，手法單一、雷同，加上坦承犯行，估應執行刑可能會在10年左右。

另外，借牌同案被告，還有時任宜蘭市公所主秘楊秀川、時任宜蘭市公所秘書室主任黃仁甲、時任宜蘭市公所清潔隊長周舜虞等人，明知林智勇借牌投標卻未揭露，均涉犯貪污圖利。

合議庭考量他們當時身處環境及壓力，因一時失慮，加上偵查中自白也有悔意，圖利犯行配合林智勇而非主體，雖判楊秀川合併執行2年，褫奪公權4年；黃仁甲1年8月，褫奪公權3年；周舜虞合併執行1年10月，褫奪公權3年，均判緩刑3至4年。

