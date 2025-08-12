京華城20％爭議容積 沈慶京：願信託給北市府或法院

台北地院12日審理前民眾黨主席柯文哲政治獻金及背信案，傳喚獲交保的威京集團主席沈慶京出庭。（記者廖振輝攝）

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積率弊案，今傳喚2名證人作證，詰問完畢後，威京集團主席沈慶京提出解決京華城20%容積率的解套方案，他願意將20%容積、換算約8000坪樓地板面積，再乘以合理價格，信託給北市府或台北地院，未來若判無罪就依原通過的方案辦理，若有罪就交還給市政府。

沈慶京指出，感謝合議庭裁定讓他交保，他出院2週以來知道公司面臨的更多狀況，檢察官向法院聲請扣押鼎越開發公司名下的京華城土地，嚴重影響公司營運，案子動不了，公司在考慮要不要裁員，影響的是上千個家庭生計，請法官在裁定前詳予審酌。

沈慶京表示，關於犯罪所得的認定，檢方認為上百億元，他提出方案給法院參考，將這20%容積，換算相當於8000多坪，乘以合理的容積價格，信託給北市府或法院， 將來如果有罪就把容積還給北市府，如果判無罪就按都委會通過的方案辦理。

沈慶京說，別人的建案是越蓋越多，只有京華城是越蓋越少，他們才會提出陳情，而且當地有航空高度限制，也蓋不了多少層，「結果是我們害了柯文哲，柯文哲又受政治牽連，把我們也拖下去了」。

審判長江俊彥表示，鼎越開發的京華廣場土地扣押案，經高等法院經發回更裁，合議庭審理中，先前已函詢台北市政府，須待北市府回函後，合議庭才能進一步評議裁定。

