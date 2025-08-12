嘉市議員戴寧詐助理費431萬判刑5年半定讞 將解職入獄

4連霸無黨籍嘉義市議員戴寧因詐領助理費被判刑5年6月定讞，即日解職，近日將要入獄。（資料照，記者王善嬿攝）

2025/08/12 17:49

〔記者張文川／台北報導〕4連霸無黨籍嘉義市議員戴寧被控涉詐領助理費，被嘉義地檢署依違反貪污治罪條例起訴，2023年7月嘉義地院判戴寧涉犯3項貪污罪，判10年6月徒刑、褫奪公權5年。戴寧上訴二審後，改口認罪並繳回不法所得431萬餘元，高等法院台南分院今年2月改判5年6月徒刑、褫奪公權4年；最高法院今日駁回戴寧上訴定讞，即日解職，近日必須入獄，法院已通知檢方啟動逃逃機制。

判決指出，戴寧利用溫姓助理的陳姓兒子、前夫的郭姓胞妹及邱姓友人、曾姓外甥女等人頭，從2012年至2022年間，詐領公費助理費，計518萬餘元，檢方2022年5月起訴，戴寧另涉利用王姓前男友詐領助理費46萬餘元。

請繼續往下閱讀...

一審嘉義地院對照戴寧及證人證詞，戴寧的陳姓、郭姓、邱姓助理僅是掛名的人頭公費助理，未實際擔任助理工作；戴寧實際支配助理帳戶內薪資，部分助理薪資被轉帳到戴寧使用的銀行帳戶，用來繳交她的勞健保。

此外，戴寧車上被查扣邱姓助理薪資帳戶存摺、資料，再參照申報公費助理名冊上有戴寧親簽簽名，合議庭認為戴寧犯利用職務機會詐欺財務，沒收犯罪所得431萬8750元。另，曾姓助理有實質從事助理工作，助理薪資交給戴寧使用，為私人財產運用，並無不法。

戴寧為已故無黨籍嘉義市議員戴建三的女兒，2022年3月爆出涉違反貪污治罪條例被收押190天，收押期間遭逢戴建三病逝，戴寧曾申請戒護返家，手、腳戴著戒具奔喪，同年9月19日嘉義地院裁定80萬元交保。

