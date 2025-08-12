為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嘉市議員戴寧詐助理費431萬判刑5年半定讞 將解職入獄

    4連霸無黨籍嘉義市議員戴寧因詐領助理費被判刑5年6月定讞，即日解職，近日將要入獄。（資料照，記者王善嬿攝）

    4連霸無黨籍嘉義市議員戴寧因詐領助理費被判刑5年6月定讞，即日解職，近日將要入獄。（資料照，記者王善嬿攝）

    2025/08/12 17:49

    〔記者張文川／台北報導〕4連霸無黨籍嘉義市議員戴寧被控涉詐領助理費，被嘉義地檢署依違反貪污治罪條例起訴，2023年7月嘉義地院判戴寧涉犯3項貪污罪，判10年6月徒刑、褫奪公權5年。戴寧上訴二審後，改口認罪並繳回不法所得431萬餘元，高等法院台南分院今年2月改判5年6月徒刑、褫奪公權4年；最高法院今日駁回戴寧上訴定讞，即日解職，近日必須入獄，法院已通知檢方啟動逃逃機制。

    判決指出，戴寧利用溫姓助理的陳姓兒子、前夫的郭姓胞妹及邱姓友人、曾姓外甥女等人頭，從2012年至2022年間，詐領公費助理費，計518萬餘元，檢方2022年5月起訴，戴寧另涉利用王姓前男友詐領助理費46萬餘元。

    一審嘉義地院對照戴寧及證人證詞，戴寧的陳姓、郭姓、邱姓助理僅是掛名的人頭公費助理，未實際擔任助理工作；戴寧實際支配助理帳戶內薪資，部分助理薪資被轉帳到戴寧使用的銀行帳戶，用來繳交她的勞健保。

    此外，戴寧車上被查扣邱姓助理薪資帳戶存摺、資料，再參照申報公費助理名冊上有戴寧親簽簽名，合議庭認為戴寧犯利用職務機會詐欺財務，沒收犯罪所得431萬8750元。另，曾姓助理有實質從事助理工作，助理薪資交給戴寧使用，為私人財產運用，並無不法。

    戴寧為已故無黨籍嘉義市議員戴建三的女兒，2022年3月爆出涉違反貪污治罪條例被收押190天，收押期間遭逢戴建三病逝，戴寧曾申請戒護返家，手、腳戴著戒具奔喪，同年9月19日嘉義地院裁定80萬元交保。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播