律師指柯文哲「不愛求人」募款多靠邱佩琳 謝國樑隔年索收據說法矛盾

圖為基隆市長謝國樑去年10月24日就京華城案赴北檢當證人。（資料照）

2025/08/12 18:34

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地檢署去年偵辦京華城弊案，從查扣柯文哲隨身碟的Excel工作簿發現，柯涉嫌侵占由邱佩琳經手的政治獻金600萬元。今庭審中，柯文哲辯護律師強調，柯的人格特質是不求人、不愛麻煩人，募款大多由邱女主動負責，並質疑謝國樑關於母親捐款的說法矛盾，「若真是政治獻金，當初應匯入專戶並開立收據，為何隔了幾年、做完筆錄後才提出收據？」強調柯並無公益侵占問題。

檢方詢問邱佩琳，柯文哲的工作簿為何會記載她的名字，與謝國樑的款項又有何關聯？邱表示，她並未向謝國樑募款，而是謝母林曼麗於2022年在新竹聽過柯文哲演講後成為「柯粉」，盼能支持其理念，於是請謝國樑提領200萬送至她住處，並託付她交予柯。

此外，謝國樑應訊時曾表示，希望能開立「收據」以證明柯文哲確實收款。邱佩琳說，柯文哲收到款項後僅簡單回應「謝謝」，至今未開立任何收據，並解釋所謂「收據」僅作為柯文哲已收款的憑證，並無其他含義。

柯文哲辯護律師陸正義追問，文華東方董事長林命群、信義房屋董事長周俊吉之妻周王美文2名捐款人，是否曾向邱佩琳詢問政治獻金專戶帳戶或索要收據。對此，邱回應沒有。

陸正義後續指出，柯文哲的人格特質是不求人、不想麻煩人，反倒是邱佩琳主動熱心募款。至於謝母捐款200萬，他則表示，謝國樑雖然在筆錄中稱「讓柯文哲安排使用」且款項來自母親的公司帳戶，但若真為公司資金，理應入帳並開立收據，企業捐款甚至可節稅。

陸正義進一步質疑，倘若謝國樑所言屬實，為何當初不索收據，卻隔了幾年、做完筆錄後才提出？

陸正義認為綜合上述可見，謝國樑的說法並不成立，強調若真為政治獻金，應直接匯至專戶，因此柯文哲並不存在公益侵占的問題。

