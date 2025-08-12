人妻來電陳情 台南男警竟暗示要陪我嗎？不服被記1大過提訟遭駁回

台南市警局一分局周姓男警員受理人妻電話陳情時，竟說「幫妳我有什麼好處？妳要陪我嗎？」，被認定成立性騷擾記一大過，周員不服提起行政訴訟但敗訴。（資料照，記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局一分局警備隊周姓男警員，於2022年底支援該分局勤務指揮中心工作，2023年6月間他接獲1名人妻打電話陳情，周員竟問人妻「幫妳我有什麼好處？妳要陪我嗎？」等語，語氣充滿性暗示。人妻覺得遭到性騷擾，之後即報警。市警局與社會局調查認定周員性騷擾成立並記大過1次，周員不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院駁回周員之訴。

周員主張，他對復審決定未查明原委即認定他涉性騷擾、記大過1次，違反正當程序原則與行政程序法規定；另歸仁分局1名徐姓員警也被檢舉對女高中生跟蹤及性騷擾，徐員只被記2小過，同樣事件卻有不同懲處。

南市警局說明，周員性騷擾言詞內容有錄音檔，事證明確，且女方感受不佳、提出性騷擾申訴，案經一分局與市警局考績會審議通過，見解一致，並無違反程序正當性原則。歸仁分局另案問題，與周員本案無涉，情節亦不相同，兩案無法援比參照。

高雄高等行政法院法官根據電話錄音內容與譯文表示，周員雖未直接提到「性」，卻以隱諱方式表達，使女方當下驚嚇、反應錯愕，覺得不舒服，損害女方人格尊嚴，南市府社會局認定成立性騷擾。

法官審酌周員是執法警員，竟對來電女方索求性服務，作為職務協助的對價，行為構成違反品操紀律與言行失檢，嚴重破壞人民對警察的信賴、玷污警察團隊專業形象，傷害警譽達情節重大程度，市警局對周員記1大過處分，認事用法並無違誤，周員主張不足採認。法官也說，周員提歸仁分局他案，兩者並非本質上相同的事件，不能比附援引。此案還可上訴。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

