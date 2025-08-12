柯文哲隨身碟「東森檔」解密! 謝明珠幫募集150萬元:他們就當在買保險

台北地院12日審理前民眾黨主席柯文哲政治獻金及背信案，下午傳喚台北市長辦公室前主任謝明珠出庭作證。（記者廖振輝攝）

2025/08/12 17:21

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積等弊案，台北地院今開庭，下午傳喚柯文哲第2任市長時的市長室主任謝明珠作證，聚焦柯隨身碟「工作簿」Excel檔案一列「（東森電視總裁）張高祥-150-經理人謝明珠」，謝明珠證稱，她自願幫柯文哲募集150萬元的民眾黨主席「職務捐」，找東森電視總經理徐瑞勇幫忙，她全程未接觸、連絡張高祥。

柯文哲隨身碟「工作簿」記載，謝明珠曾經手東森電視總裁張高祥捐獻150萬元，她在偵查時證稱，當時柯文哲當黨主席，須負責150萬元「職務捐」，請她幫忙，她告訴東森總經理徐瑞勇「柯文哲很可憐，都沒有錢」，徐說要問老闆張高祥，後來徐打給她說「老闆想一想萬一柯文哲不小心當上總統，所以他們還是捐一下」，2022年9月26日以紹華營造公司名義，捐款150萬元給民眾黨，謝明珠並向檢方說「他們就當在買保險」。

謝明珠今證稱，2022年9月28日徐瑞勇打電話告訴她已經捐了150萬元，隨後傳來紹華營造的匯款水單照片給她，並要求開收據，於是她將水單傳給時任民眾黨財務長梁秀菊，梁回稱9月26日已收到款項。

謝明珠說，後來她轉任國發會擔任環境永續評審委員會1年多後，台北市府政風處長林炤宏去年突然到國發會約詢她，問她是否有幫柯募款150萬元，她坦承並將與梁秀菊的手機截圖傳給林，她不知林炤宏怎麼知道這件事，林只說他聽說有此事。之後廉政署約談她，她也據實以答。

謝明珠說，她收到匯款單時沒仔細看匯款者是紹華公司，但李瑞勇打電話同時傳水單給他，金額也對，所以她始終認為是東森電視的捐款，他不認識紹華的張姓負責人，也沒實際接觸連絡過張高祥。

檢方指出，紹華負責人是張高祥的姪子，謝明珠依其認知而證稱「東森他們」捐150萬，符合事實陳述，證明柯文哲的工作簿記載「張高祥-150」是指收張高祥150萬元。

柯文哲的律師鄭深元指出，張高祥偵查時證稱他個人和公司都沒捐款給民眾黨或柯文哲，徐瑞勇也未向他報告要捐錢，他也不知道紹華公司有捐150萬，只知道姪子是柯文哲的粉絲。

