為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    柯文哲隨身碟「東森檔」解密! 謝明珠幫募集150萬元:他們就當在買保險

    台北地院12日審理前民眾黨主席柯文哲政治獻金及背信案，下午傳喚台北市長辦公室前主任謝明珠出庭作證。（記者廖振輝攝）

    台北地院12日審理前民眾黨主席柯文哲政治獻金及背信案，下午傳喚台北市長辦公室前主任謝明珠出庭作證。（記者廖振輝攝）

    2025/08/12 17:21

    〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積等弊案，台北地院今開庭，下午傳喚柯文哲第2任市長時的市長室主任謝明珠作證，聚焦柯隨身碟「工作簿」Excel檔案一列「（東森電視總裁）張高祥-150-經理人謝明珠」，謝明珠證稱，她自願幫柯文哲募集150萬元的民眾黨主席「職務捐」，找東森電視總經理徐瑞勇幫忙，她全程未接觸、連絡張高祥。

    柯文哲隨身碟「工作簿」記載，謝明珠曾經手東森電視總裁張高祥捐獻150萬元，她在偵查時證稱，當時柯文哲當黨主席，須負責150萬元「職務捐」，請她幫忙，她告訴東森總經理徐瑞勇「柯文哲很可憐，都沒有錢」，徐說要問老闆張高祥，後來徐打給她說「老闆想一想萬一柯文哲不小心當上總統，所以他們還是捐一下」，2022年9月26日以紹華營造公司名義，捐款150萬元給民眾黨，謝明珠並向檢方說「他們就當在買保險」。

    謝明珠今證稱，2022年9月28日徐瑞勇打電話告訴她已經捐了150萬元，隨後傳來紹華營造的匯款水單照片給她，並要求開收據，於是她將水單傳給時任民眾黨財務長梁秀菊，梁回稱9月26日已收到款項。

    謝明珠說，後來她轉任國發會擔任環境永續評審委員會1年多後，台北市府政風處長林炤宏去年突然到國發會約詢她，問她是否有幫柯募款150萬元，她坦承並將與梁秀菊的手機截圖傳給林，她不知林炤宏怎麼知道這件事，林只說他聽說有此事。之後廉政署約談她，她也據實以答。

    謝明珠說，她收到匯款單時沒仔細看匯款者是紹華公司，但李瑞勇打電話同時傳水單給他，金額也對，所以她始終認為是東森電視的捐款，他不認識紹華的張姓負責人，也沒實際接觸連絡過張高祥。

    檢方指出，紹華負責人是張高祥的姪子，謝明珠依其認知而證稱「東森他們」捐150萬，符合事實陳述，證明柯文哲的工作簿記載「張高祥-150」是指收張高祥150萬元。

    柯文哲的律師鄭深元指出，張高祥偵查時證稱他個人和公司都沒捐款給民眾黨或柯文哲，徐瑞勇也未向他報告要捐錢，他也不知道紹華公司有捐150萬，只知道姪子是柯文哲的粉絲。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播