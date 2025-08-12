獨家》捷報！馬勝百億吸金案 1女被害人獲判賠2318萬元

馬勝台灣區總裁張金素。（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕馬勝金融集團涉違法吸金達139億元，高等法院更一審判馬勝台灣區總裁張金素9年徒刑，總裁特助賈翔傑等人亦被重判；邱女提告主張投資2363萬元受害，提起「刑事附帶民事求償」訴訟，高院近日認為，應扣除邱女投資分紅所得45萬元，判張金素、賈翔傑等4名核心成員應連帶賠償2318萬元。

被害人之一的邱姓女子主張，馬勝集團張金素等人不法吸金誘使她投資，她於2014年7月24日至同月31日，分別匯款663萬元、249萬元、303萬8千元、222萬2千元、200萬元、350萬元、356萬元及19萬2千元共2363萬元投資馬勝基金，請求判決張金素、賈翔傑等4名核心成員賠償被騙款項。

高等法院民事庭審理認為，張金素、賈翔傑等人共同涉犯非法吸金行為，違反銀行法案件，亦被判刑，以致邱女受有2363萬元損害，已在高院更一審刑事案件中坦承不諱，且有歷審相關人證、資料做為佐證，張金素、買翔傑等4名被告應對邱女負起連帶賠償責任。

高院認定，邱女雖有交付2363萬元的損害，但已收受該集團從犯罪所得中提供分紅45萬元，其損害金額應扣除此45萬元，判張金素4名成員應連帶賠償2318萬元，可上訴。

檢方調查，馬勝金融集團宣稱是在那斯達克掛牌的皇家控股所屬的關係企業，從事全球外匯、黃金交易平台及採礦，在台灣、中國、日、澳、印度、新加坡等25國設立據點，由銀行家、金融分析師、精算師組成，取得紐西蘭金融監管協會的登記註冊。

馬勝集台灣區總裁張金素、總裁特助賈翔傑等人，涉嫌利用老鼠會、網路在全台辦說明餐會，並遠赴峇里島、澳門辦跨國說明派對，引誘每名投資者各拿出1000至3萬美元投資，可以月收3至8％配息，換算年息最高達96％，會員還有業務獎金，號稱18個月就能回本，藉此對外非法吸金逾139億元。

馬勝集團後來發不出紅利和推薦下線獎金，轉而以海外礦業開採權為由，誘人投入1萬至10萬美金購買股權證明，卻將吸得的資金匯往國外。

新北地檢署2015年指揮台北市調處搜索，除了起獲現金7596萬元、鑽戒、名表、名牌包等，還查扣賓利、瑪莎拉蒂、BMW等名車，集團核心成員生活皆極豪奢。

一、二審均依銀行法，判馬勝台灣區總裁張金素11年徒刑、併科罰金1億元，經最高法院撤銷發回，高等法院更一審去年11月改判張金素9年徒刑、併科罰金1億元，同案被告、總裁特助賈翔傑被判刑7年，另有多名朝部亦被判刑，全案已上訴最高法院。高院裁定張金素、賈翔傑自今年６月１４日起，均延長制出境、出海８個月。

