    沈慶京自稱頂多「犯這條罪」？法官提醒注意答辯方向 律師反應曝光

    台北地院12日審理前民眾黨主席柯文哲政治獻金及背信案，傳喚獲交保的威京集團主席沈慶京出庭。（記者廖振輝攝）

    台北地院12日審理前民眾黨主席柯文哲政治獻金及背信案，傳喚獲交保的威京集團主席沈慶京出庭。（記者廖振輝攝）

    2025/08/12 16:38

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今天續審京華城與政治獻金弊案，審判長江俊彥當庭諭知，包括前台北市長柯文哲、議員應曉薇等人可能涉犯的相關罪名，並指威京集團主席沈慶京在聲請具保書狀寫道「頂多涉犯不違背職務交付賄賂罪」，提醒檢辯雙方注意答辯方向。沈的律師徐履冰聞言，趕緊拿起桌上的麥克風，神情焦急地連喊兩聲「審判長，我們還是維持無罪答辯！」

    庭上，審判長江俊彥在結束對基隆副市長邱佩琳的詰問後，當庭宣讀沈慶京先前在具保停押聲請書中所載內容，指出沈與辯護人維持無罪答辯，但退一步而言，沈頂多僅涉及《貪汙治罪條例》第11條第2項「不違背職務交付賄賂罪」。

    江俊彥進一步說明，依檢方公訴內容，收受沈慶京交付賄賂的，除了前台北市長柯文哲，還包括台北市議員應曉薇及助理吳順民，以及柯前辦公室主任李文宗，也可能觸犯《貪汙治罪條例》第5條第1項第3款對於職務上行為收受賄賂罪。

    江俊彥指出，考量沈慶京先前住院請假、未能到庭，因此遲未就此部分進行諭知，如今沈已到庭，因此依法正式宣示，並提醒檢方、被告及辯護人注意相關答辯。

    在諭知結束後，沈慶京的辯護律師徐履冰急著拿起麥克風，當庭連喊兩次「審判長，我們還是要強調一下，我們是無罪答辯」。

    坐在徐履冰身旁的沈慶京聞聲，也趕緊附和道「請法官公正了解事實，請回顧檢察官林俊言在醫院不當錄音…」；對此，江俊彥回應，他知悉沈的立場，但仍需讓檢辯雙方對本案涉及的所有罪名，應有充分了解。

    台北地院12日審理前民眾黨主席柯文哲政治獻金及背信案，傳喚獲交保的威京集團主席沈慶京出庭。（記者廖振輝攝）

    台北地院12日審理前民眾黨主席柯文哲政治獻金及背信案，傳喚獲交保的威京集團主席沈慶京出庭。（記者廖振輝攝）

    熱門推播