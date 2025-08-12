5連霸宜蘭市代會主席林智勇涉貪污賄選 9罪加總重判28年1月

5連霸宜蘭市代會主席林智勇涉貪污賄選遭重判。（資料照）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕5連霸無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇，涉入宜蘭河濱公園採購等弊案，被查出借牌投標獲取不法利益，另也涉入賄選案，宜蘭地方法院今天依違反違反貪污治罪條例圖利罪、政府採購法共8罪，判處5年10月至8月不等，褫奪公權5至6年，另1罪賄選判3年2月，褫奪公權5年，9罪刑期加總重判28年1月，因最高法院仍有詐取財物案審理，為避免重複裁定，暫不予定應執行刑。

借牌同案被告時任宜蘭市公所主秘、現為衛福部組長楊秀川等3名公務員，判緩刑3至4年不等。

51歲林智勇，曾因假車禍詐保百萬未遂，被判刑4年6月，仍在上訴3審；不料，又被檢調查出借牌投標獲取不法利益及賄選，包括宜蘭河濱公園採購案、租用清潔車輛採購案、金六結環保公園採購案，以及2022年宜蘭市民代表選舉賄選案。

宜蘭地方法院今天宣判，林智勇犯貪污治罪條例之公務員共同犯對於主管、監督事務圖利罪共4罪，分別被判刑5年6月、5年10月、5年6月及5年4月，均褫奪公權6年。犯政府採購法前段之借用他人名義及證件投標罪共4罪，其中3罪各判8月、1罪判9月，8罪合計沒收不法所得838萬8688元。

另外，違反公職人員選舉罷免法之對有投票權人交付賄選，而約其投票權為一定行使罪部分，判3年2月，褫奪公權5年。由於林智勇另涉犯利用職務上機會詐取財物未遂罪上訴最高法院，宜蘭地院針對9罪暫不予訂應執行刑。

法官批，林智勇身為市民代表會主席，竟利用自身職權之便，隱瞞自身即為標案最終利益歸屬者，未恪遵法令而進行圖利，形同將政府資源視同個人資源濫用，敗壞官箴。

另外，借牌同案被告，還有時任宜蘭市公所主秘楊秀川、時任宜蘭市公所秘書室主任黃仁甲、時任宜蘭市公所清潔隊長周舜虞等人，明知林智勇借牌投標卻未揭露，均涉犯貪污圖利，但合議庭考量他們當時身處的環境及壓力，加上偵查中自白，均予以緩刑。

楊秀川涉犯圖利2罪，應合併執行2年，褫奪公權4年，緩刑4年；黃仁甲犯圖利1罪，判1年8月，褫奪公權3年，緩刑3年；周舜虞犯圖利2罪，應合併執行1年10月，褫奪公權3年，緩刑3年。林智勇的前司機陳志偉犯圖利、政府採購法共4罪，分判圖利2罪各1年8月，另2罪各6月，褫奪公權3年，因仍有案在最高法院，地院暫不予訂應執行刑。

