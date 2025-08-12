大熱天粗心媽反鎖1歲童 勇警破窗救命

孩子被媽媽、阿嬤抱出車外。（記者徐聖倫翻攝）

2025/08/12 16:11

〔記者徐聖倫／新北報導〕一位媽媽於前日上午9時許前往新北市三芝市場購物，返回車上時操作不慎，將1歲的孩子反鎖在車內，大熱天超過35度，悶在車上的孩子狀況危急。警方、消防據報趕抵，警員林加宸直覺不能再等，經過同意直接破窗，還弄傷自己的手，最終將孩子順利救出，所幸沒有大礙。

據悉，這位媽媽帶著婆婆、孩子前往三芝市場，結束返回停車處，她將孩子放入車內，見到車窗上夾有傳單，取傳單時不慎關閉車門，孩子當場遭反鎖。而當時天氣太過炎熱，高溫超過35度，焦急的媽媽趕緊向警方求援。

警方、消防據報趕抵，眾人見到汽車是賓士G-Class系列越野車，不敢下狠手，警員林加宸眼見孩子越悶哭越大聲，直接向媽媽說不破窗孩子將有危險，手持警棍一把敲破，手上也掛彩，眾人即刻將孩子抱出車外。

林員手部經過包紮後無大礙，孩子的狀況也非常良好，圓滿完成任務。淡水警分局呼籲，夏季高溫下，密閉車內溫度在短短數分鐘內即可飆升至致命溫度。家長開車帶孩子出門時，務必隨身攜帶車鑰匙，避免將幼童單獨留在車內；若遇反鎖或受困等緊急狀況，應立即撥打119或110求助，切勿自行延誤處理時間，以免釀成憾事。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

警員林加宸果斷破窗，手部掛彩。（記者徐聖倫翻攝）

