中港溪坡堤變工地垃圾場 警逮水電包商送法辦

苗栗縣中港溪三灣鄉三和大橋附近坡堤，遭濫倒營建廢棄物。（圖由警方提供）

2025/08/12 16:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣中港溪三灣鄉三和大橋附近坡堤，遭濫倒馬桶水箱、磚塊等營建廢棄物，警方獲報循線追查，經過濾周邊路口監視器影像，將承攬住家水電修繕工程的50歲吳姓男子查緝到案，吳男坦承便宜行事，隨意傾倒。警詢後，依違反廢棄物清理法送辦。

苗栗縣頭份警分局三灣分駐所於8日接獲民眾報案，指三灣鄉三和大橋下附近坡堤遭傾倒許多廢棄物，警方受理，並通報縣府環保局派員到場採證，確認為馬桶水箱、碎木、磚塊、水泥塊等營建廢棄物，展開調查。

警分局今（12）日表示，經分駐所警員徐振倫調閱路口監視器畫面，發現1輛貨車行跡可疑，且貨斗覆蓋帆布並有隆起狀態，經通知駕駛吳男到案說明。吳男坦承因承攬民宅水電修繕工程並及後續垃圾清運，因便宜行事隨意傾倒。

頭份警分局長郭譯隆表示，違法棄置廢棄物破壞環境生態，是警方查緝重點工作，業者與民眾應發揮公德心，勿心存投機或僥倖，若發現疑似非法傾倒廢棄物行為，請立即撥打110，警方依法究辦絕不寬貸。

苗栗縣中港溪三灣鄉三和大橋附近坡堤，遭濫倒營建廢棄物，警方獲報到場。（圖由警方提供）

警方調閱路口監視器畫面，發現1輛貨車行跡可疑，經通知駕駛吳男到案，吳男坦承濫倒。（圖由警方提供）

