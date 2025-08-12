為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    中港溪坡堤變工地垃圾場 警逮水電包商送法辦

    苗栗縣中港溪三灣鄉三和大橋附近坡堤，遭濫倒營建廢棄物。（圖由警方提供）

    2025/08/12 16:10

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣中港溪三灣鄉三和大橋附近坡堤，遭濫倒馬桶水箱、磚塊等營建廢棄物，警方獲報循線追查，經過濾周邊路口監視器影像，將承攬住家水電修繕工程的50歲吳姓男子查緝到案，吳男坦承便宜行事，隨意傾倒。警詢後，依違反廢棄物清理法送辦。

    苗栗縣頭份警分局三灣分駐所於8日接獲民眾報案，指三灣鄉三和大橋下附近坡堤遭傾倒許多廢棄物，警方受理，並通報縣府環保局派員到場採證，確認為馬桶水箱、碎木、磚塊、水泥塊等營建廢棄物，展開調查。

    警分局今（12）日表示，經分駐所警員徐振倫調閱路口監視器畫面，發現1輛貨車行跡可疑，且貨斗覆蓋帆布並有隆起狀態，經通知駕駛吳男到案說明。吳男坦承因承攬民宅水電修繕工程並及後續垃圾清運，因便宜行事隨意傾倒。

    頭份警分局長郭譯隆表示，違法棄置廢棄物破壞環境生態，是警方查緝重點工作，業者與民眾應發揮公德心，勿心存投機或僥倖，若發現疑似非法傾倒廢棄物行為，請立即撥打110，警方依法究辦絕不寬貸。

    苗栗縣中港溪三灣鄉三和大橋附近坡堤，遭濫倒營建廢棄物，警方獲報到場。（圖由警方提供）

    警方調閱路口監視器畫面，發現1輛貨車行跡可疑，經通知駕駛吳男到案，吳男坦承濫倒。（圖由警方提供）

