金融業成防詐第一道防線 刑事局今再與壽險業者簽反詐騙MOU

刑事局副局長林故廷（右）與全球人壽總經理馬君碩共同簽署反詐騙合作備忘錄（MOU）。（記者姚岳宏翻攝）

2025/08/12 16:12

〔記者姚岳宏／台北報導〕為強化「公私協力」的反詐防線，刑事警察局持續與民間企業攜手合作，共同打擊詐騙犯罪，本次由全球人壽積極響應政府政策，今天再與刑事局簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），由刑事局副局長林故廷與全球人壽總經理馬君碩共同主持簽署儀式，現場並有識詐宣導專責團隊、洗錢防制與科技防詐相關單位出席，共同見證這項重要里程碑。

根據警政署「165打詐儀錶板」數據顯示，今年7月每日平均受理詐騙案件數為530件、財損金額約2億76萬，較去年8月至今年6月同期平均（案件數546件、財損3億32萬）分別下降2.9%與16.9%，顯示在全民防詐意識提升、公私部門密切合作下，整體防詐工作已見初步成效。

刑事局表示，詐騙集團利用社群平台的演算法精準投放訊息，鎖定潛在被害人，以求職、交友或投資等話題誘導信任，進一步引導加入詐騙LINE群組，再以操作虛假網站或APP誆稱可獲取高額報酬，初期甚至讓部分民眾獲利以提高信任度，致使不少人為追求報酬，將保單解約、動產借貸、抵押不動產等方式投入鉅資，最終造成重大財損。

有鑑於此，刑事局與全球人壽簽署MOU，目的在於強化員工識詐意識與道德判斷，提升防詐敏感度，進一步發揮金融業通路的預警與防護功能，守住反詐的第一道防線。

刑事局副局長林故廷致詞指出，本次合作重點包括「165反詐諮詢專線資料交流」、「識詐教育合作」與「防詐資源推廣」，期望能降低民眾再次受騙風險。也呼籲全球人壽共同推廣「165打詐儀錶板」網站，鼓勵內部同仁與保戶善用線上資訊資源，瞭解最新詐騙手法與防詐知識，將防詐觀念向外擴散。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

刑事局與全球人壽共同簽署反詐騙合作備忘錄（MOU）。（記者姚岳宏翻攝）

