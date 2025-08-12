得不償失！2嫌盜伐柚木獲利21萬 法院判決+連帶賠償近2千萬

李姓、劉姓山老鼠涉嫌盜伐柚木轉賣，被橋頭地院判決連帶賠上百萬元。 （記者鮑建信攝）

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東李姓、劉姓山老鼠，涉嫌盜伐柚木轉賣，報酬共21萬元，被高等法院高雄分院判刑1年多，各併科罰金825萬元，橋頭地院還要2人連帶民事賠償172萬元，等於支付近2千萬元，相當罕見。

據了解，被告李男、劉男與陳姓男子（死亡）共謀，打算在屏東林管處轄區旗山事業區第57林班地，盜伐珍貴樹木轉賣牟利，經確認地點和柚木，涉嫌僱請不知情吳姓等5人分別（均不起訴確定）負責砍伐、載運等工作。

2019年4月初，李等人涉嫌砍伐15株柚木共2萬2240公斤，載往台南以每公斤26元價格賣給許姓業者（不起訴），不法獲利57萬元，扣除陳報酬和僱工等費用，李、劉只拿到12萬和9萬元。

同月20日，李等人又涉嫌在原地盜伐9株柚木，運往美濃區獅山街藏放之際，被警方查獲。

高雄高分院依違反森林法罪論處，仍然分別判處李和劉1年8月和1年4月徒刑，2人均併科罰金825萬元，比原審少45萬元，如易服勞役，以罰金總額與1年之日數比例折算。

由於李等2次盜伐柚木，造成165萬元損失，依法併科5倍以上、10倍以下罰金，合議庭以5倍核算，總計825萬元。

此外，屏東林管處另提起附帶民事賠償，橋頭地院判決李、劉要連帶賠償172萬元，民、刑事部分均可上訴。

