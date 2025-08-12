為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    得不償失！2嫌盜伐柚木獲利21萬 法院判決+連帶賠償近2千萬

    李姓、劉姓山老鼠涉嫌盜伐柚木轉賣，被橋頭地院判決連帶賠上百萬元。 　（記者鮑建信攝）

    李姓、劉姓山老鼠涉嫌盜伐柚木轉賣，被橋頭地院判決連帶賠上百萬元。 　（記者鮑建信攝）

    2025/08/12 16:05

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東李姓、劉姓山老鼠，涉嫌盜伐柚木轉賣，報酬共21萬元，被高等法院高雄分院判刑1年多，各併科罰金825萬元，橋頭地院還要2人連帶民事賠償172萬元，等於支付近2千萬元，相當罕見。

    據了解，被告李男、劉男與陳姓男子（死亡）共謀，打算在屏東林管處轄區旗山事業區第57林班地，盜伐珍貴樹木轉賣牟利，經確認地點和柚木，涉嫌僱請不知情吳姓等5人分別（均不起訴確定）負責砍伐、載運等工作。

    2019年4月初，李等人涉嫌砍伐15株柚木共2萬2240公斤，載往台南以每公斤26元價格賣給許姓業者（不起訴），不法獲利57萬元，扣除陳報酬和僱工等費用，李、劉只拿到12萬和9萬元。

    同月20日，李等人又涉嫌在原地盜伐9株柚木，運往美濃區獅山街藏放之際，被警方查獲。

    高雄高分院依違反森林法罪論處，仍然分別判處李和劉1年8月和1年4月徒刑，2人均併科罰金825萬元，比原審少45萬元，如易服勞役，以罰金總額與1年之日數比例折算。

    由於李等2次盜伐柚木，造成165萬元損失，依法併科5倍以上、10倍以下罰金，合議庭以5倍核算，總計825萬元。

    此外，屏東林管處另提起附帶民事賠償，橋頭地院判決李、劉要連帶賠償172萬元，民、刑事部分均可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播